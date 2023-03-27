У новой схемы обращения с домашними животными в Югре есть один большой минус

Читатель siapress.ru Олег Петров прокомментировал выпуск «О чем говорят», посвященный обращению с домашними животными. Публикуем его мнение полностью.

До революции в городах и деревнях не было такой проблемы, потому что только что рожденное и никому не нужное потомство топилось хозяевами в ведре. И их не закон обязывал, а элементарная ответственность перед соседями, типа кому ты это все расплодил? И никаких страданий из-за жестокости, даже в литературе подобные моменты упоминаются вскользь как само собой разумеющееся. «Муму» не считается, там не об этом.

Во время революции и впоследствии двух войн собак отстреливали только в путь, без сантиментов, самим есть нечего. После Великой Отечественной единственной мерой борьбы с бродячими животными так и оставался отстрел. В 70-80-х годах в городах появились специальные фургончики, в которые отловленные собаки грузились живыми и приезжали на пункты утилизации мертвыми, отравленные выхлопными газами, которые поступали от двигателя внутрь фургончика. Никаких возражений со стороны населения данным способом борьбы не было.

В 90-х в государстве, конечно, был полный раздрай, но собак отстреливали по первому звонку, это было прибыльно тогда, нехватка мыла была. Да и население само стреляло бездомных собак, я тогда на Взлетке жил и помню, сколько их трупов лежало на помойках. А в 2000-х, когда мне на работу можно было за пять минут пешком дойти от «Зайди-Купи» через рельсы в район мясокомбината, приходилось кругалем с пересадкой ехать на автобусе, потому что там собак было немерено. Пожаловались в горсовет. В один день прошел слух, что вневедомственная охрана (находилась рядом с мясокомбинатом) постреляла всех их там. В этот же день пошли проверять и насчитали 28 собак, их еще не убрали. И все овчары, доги, волкодавы какие-то… Было реальное облегчение, никакого сочувствия.

И даже при таком жестком подходе проблема не решалась, собаки нет-нет, да и встречались целыми стаями.

А при сегодняшнем подходе проблема еще больше усугубляется. Даже если ты ответственный владелец с документами и учетами, но вот взял и не уследил за своей сучкой на даче. И родила она троих, что с ними делать? Топить – фу, это жестоко – говорит нам наша новая зоошиза. Везти усыплять – это платно, да и, по-моему, просто так по желанию в ветклиниках не усыпляют, только по показаниям. В приют новорожденных тоже не примут. В общем, остается только подращивать на радость внукам, дети со щенками лучше играют, чем с взрослой собакой.

А когда подрастут – хозяину остается только собрать их и отвезти к какой-нибудь столовой (всегда будет что пожрать), сторожу какому-нибудь подкинуть (прокормят на проходной), или на свалку (сами чего-нибудь найдут). И вот даже если из этих щенков всего одна сучка – сколько будет через полгода новых щенят? А сколько пройдет времени до того, как их поймают и стерилизуют? А человек с документами и уплаченными налогами на собаку на вопрос ветеринара:

– Послушайте, ваша собачка по ходу рожала?

– Ну да.

– А где щенки?

– Они погибли, ну, вы понимаете…

– Понятно.

И вот таких товарищей за летний сезон будет десятки, а щенков сотни. В общем, для начала бы решить проблему с определением незапланированного потомства. Можно, конечно, обязать законодательно иметь во владении только кастрированное / стерилизованное животное, а разведение оставить на откуп сертифицированным питомникам. Может, это выход?