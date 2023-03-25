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​Сколько нужно проработать на «северах», чтобы раньше выйти на пенсию

Как северный стаж влияет на сроки выхода на пенсию

​Сколько нужно проработать на «северах», чтобы раньше выйти на пенсию
Фото pixabay.com

Северная пенсия назначается при наличии одновременно: северного стажа в районах крайнего севера (РКС) и местности, приравненной к РКС (МКС), страхового стажа, возраста и индивидуального пенсионного коэффициента.

Варианты:

1. Северная пенсия при полном северном стаже (общие условия с 2028 года).

Для мужчин – 60 лет; стаж работы в РКС – 15 лет, в МКС – 20 лет; страховой стаж – 25 лет; ИПК – 30.

Для женщин – 55 лет; стаж работы в РКС – 15 лет, в МКС – 20 лет; страховой стаж – 20 лет; ИПК – 30.

Возраст и требования к ИПК сейчас повышаются постепенно, поэтому в 2023 году право на общих основаниях на северную пенсию ни у кого не наступит, в 2024 пойдут на северную пенсию: мужчины 1966 г.р. в возрасте 58 лет, женщины 1971 г.р. в возрасте 53 года. ИПК составит 28,2.

2. Пенсия при неполном северном стаже (возраст выхода на пенсию нужно считать в каждом конкретном случае).

Минимальный северный стаж, при котором возможно снижение возраста выхода на пенсию на 4 месяца за каждый полный год работы – 7 лет 6 месяцев в РКС. Если человек работал в МКС или у него смешанный стаж, то периоды работы в МКС нужно перевести в РКС по формуле: 1 год работы в МКС = 9 месяцев работы в РКС. Если человек работал только в МКС, то минимально нужно – 10 лет стажа, так как 10 лет работы в МКС = 7 лет 6 месяцев работы в РКС.

Если северного стажа меньше, то пенсия будет назначена на общих основаниях в 65 лет (мужчины) и 60 лет (женщины).

3. Женщинам, имеющим двух и более детей.

Возраст выхода на пенсию – 50 лет, требования к северному стажу – 17 лет в МКС и 12 лет в РКС, страховой стаж – 20 лет, ИПК – 30. Требования к ИПК: в 2023 – 25,8, в 2024 – 28,2.

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25 марта в 09:28, просмотров: 785, комментариев: 0
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