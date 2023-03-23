Новый ГКЦ в Сургуте возводят на долгие десятилетия, проект должен быть соответствующим

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал новости о том, как будет выглядеть новый ДК «Строитель», он же Городской культурный центр в Сургуте. Приводим его мнение с редакторской правкой.

Можно, конечно, порадоваться, что реконструкция старейшего в городе ДК «Строитель» после некоторой паузы вновь возобновилась. Однако принципиально ничего не изменилось в концепции здания и окружающего общественного пространства. Ничего.

Так же предлагается расширить площадь нового здания ГДЦ за счет вырубки деревьев в прилегающем сквере. Все так же (судя по фото) планируется стандартная 3-этажная коробка, не вызывающая восторга. Коробка, в которой нет ни грамма полета архитектурной мысли и фантазии. Коробка, которая, видимо, взята из набора типовых проектов зданий данного профиля с привязкой к местности.

Друзья! А где же обещанный конкурс на проект реконструкции знакового городского объекта культуры? Дождемся ли мы наконец-то когда-то этого нового подхода к формированию архитектурной среды города? Неужели Сургут не может позволить себе привлечь архитекторов не только России, но известных мировых архитекторов мира для участия в открытом конкурсе?

Для этого надо самую малость. Надо просто объявить международный конкурс на проект реконструкции старейшего культурного центра известного во всем мире города. И все. Все это дело техники. Это разовая работа, которая создаст прецедент. Почему этого нельзя позволить сегодня городским чиновникам от архитектуры? Скажете: ага, тратить деньги на такое, уж лучше что-то типовое и дешевенькое, без всяких международных конкурсов.

Однако известно, что «скупой платит дважды». Ибо это здание будет украшать город, как минимум, полвека. Полвека, минимум господа! Оно будет радовать или огорчать горожан своим видом. И что? Опять какой-то неизвестный архитектор Вася Пупкин предложить нам лицезреть свое «архитектурное творение», выдавая его за шедевр? И что опять, как и в период, когда главное было дать хоть что-то для культурного отдыха первопроходцев, создавать из того, что есть, Дом культуры?

Но тогда хоть советские архитекторы создали вполне приличное для того времени здание. Из деталей-то склада ГСМ! И создали здание, которое для целого поколения сургутян стало любимым и знаковым. Оно было для целого поколения сургутян местом встреч. В нем зародились тысячи семей сургутян. И вот какой-то «архитектор» Вася Пупкин снесет это ностальгическое для десятков тысяч сургутян здание ДК «Строитель» и вырубит попутно часть сквера. И все? Возьмите и распишитесь в очередном «архитектурном чуде»?

Очередным и следующим за «архитектурным чудом» в виде снесенного и построенного заново железнодорожного вокзала в Сургуте.

Конечно, можно было бы сэкономить на проекте реконструкции этих двух знаковых городских объектов. Можно было бы забить на все эти международные конкурсы. Как, впрочем, и забили. Получим то, что спроектирует еще и «железнодорожный архитектор» Вася Пупкин. И не вякайте, при этом господа обыватели. «Оплочено». Оплачено, господа обыватели, из «кассы» РЖД. А «дареному коню в зубы не смотрят».

Вероятно, и реконструкция ГКЦ также оплачивается из «региональной кассы». А потому облик нового здания будут определять региональные чиновники. Что будет вместо старого и доброго ДК «Строитель» – им по барабану. Да и откуда им, региональным чиновникам, знать что-либо про наш старый и добрый ДК «Строитель»? Они его историю и не знают и знать то не хотят.

Но неплохо бы вспомнить о сургутянах и подключить их менталитет. Подключить общественность города. Да и местным чиновникам надо бы что-то менять в практике градостроительства. А менять то надо много. И прежде всего подходы к проектированию объектов, имеющих принципиальное значение для формирования архитектурной ткани города – а именно, всегда проводить для этого международные конкурсы. Потому как каждое такое здание, как и новый ГКЦ, должно становиться вкладом в историю и культуру Сургута на долгие десятилетия.