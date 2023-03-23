16+
Логотип Сиапресс
USD  76,9561   EUR  82,9670  

Новости

Больше новостей
Смотрите ли вы телевизор?
Комментировать
0
Где вы смотрите кино?
Комментировать
0
Ходите ли вы в кинотеатры?
Комментировать
0
Следите ли вы за новостями о реконструкции «Авроры»?
Комментировать
0
Вы определились с отпуском в этом году?
Комментировать
0
Больше опросов

Рассылка рекламных сообщений — это огромная доходная позиция. Ее снижение может снизить доходы операторов

Разбираемся в новой инициативе Госдумы об ограничении рекламных спам-звонков

Рассылка рекламных сообщений — это огромная доходная позиция. Ее снижение может снизить доходы операторов
Фото: УрГЭУ

Группа депутатов Госдумы выступила с идеей внести новые ограничения на рекламные спам-звонки. Какие новшества предлагает данная законотворческая инициатива поясняет доцент кафедры конституционного и международного права УрГЭУ Вероника Мещерягина.

На данный момент в законодательстве существует норма защиты граждан от спама. Согласно статье 18 федерального закона «О рекламе», «распространение рекламы по сетям электросвязи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата».

Проблема в том, что законодательная формулировка размыта, и не мешает рекламодателям «забрасывать» граждан звонками.

В новом законопроекте авторы предлагают обязать операторов сотовой связи, чтобы они получали письменное согласие своего абонента на получение данной рассылки, и только в этом случае давали рекламодателю право совершать звонки. В дальнейшем если абонент хочет, чтобы рассылка на его номер прекратилась, то он должен адресовать свое требование именно оператору.

Существует вероятность, что реализация такого решения потребует расходов, оплата которых может упасть на плечи самих абонентов, но блокировать номера операторы связи уже умеют. Какого-то дополнительного технического или программного обеспечения для этого не потребуется.

С другой стороны, рассылка рекламных сообщений — это огромная доходная позиция. Ее снижение может снизить доходы операторов.

Только от порядочности самих операторов будет зависеть, подорожают ли услуги связи или нет.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:55, просмотров: 182, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 802
  2. ​Цифровая тайга: для вахтовиков из Югры обеспечили скоростной интернет 758
  3. В Югре наказали трех сотрудников МУПа за пожар в котельной 754
  4. Сургутские «Сандуны» нашли своего владельца 466
  5. Бригада скорой помощи спасла сургутянку, упавшую в сугроб с четвертого этажа 427
  6. Власти Сургута планируют сэкономить 25 миллионов, передав часть парковок бизнесу 411
  7. Бывшую главу Белого Яра освободят из-под стражи 356
  8. ​Градостроительный потенциал Тюменской области обсудили на форуме «Стратегия-2030» 351
  9. ​Инвесторам упростили работу с властями Тюменской области 316
  10. В составе Общественной палаты Тюменской области втрое увеличилась доля молодежи 298
  1. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 2624
  2. ​Бхай или не бхай? 2316
  3. ​Прекрасно, что чиновники не уперлись в желание снести «Аврору», а пошли трудным путем поиска инвестора 2178
  4. Рахманинову 150. Как в Сургуте отметят юбилей самого русского композитора 2046
  5. ​Съемки кино в Югре – это рабочие места, культурный обмен, туризм и транспорт 2009
  6. ​Стартовала серия фестивалей «Покупай Тюменское» 1854
  7. Власти Сургута показали, как будет выглядеть обновленный ГКЦ 1783
  8. ​В Сургуте холодает, но это ненадолго 1773
  9. Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 марта? // АФИША 1767
  10. ​На Крылова сгорел мусорный контейнер // ВИДЕО 1735
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 17450
  2. ​Был ли майдан? 13841
  3. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 8837
  4. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 8713
  5. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6762
  6. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 5790
  7. ​Бремя стандарта 4549
  8. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 3758
  9. ​Норма и не норма 3409
  10. «Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников» 3360

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика