Разбираемся в новой инициативе Госдумы об ограничении рекламных спам-звонков

Группа депутатов Госдумы выступила с идеей внести новые ограничения на рекламные спам-звонки. Какие новшества предлагает данная законотворческая инициатива поясняет доцент кафедры конституционного и международного права УрГЭУ Вероника Мещерягина.

На данный момент в законодательстве существует норма защиты граждан от спама. Согласно статье 18 федерального закона «О рекламе», «распространение рекламы по сетям электросвязи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата».

Проблема в том, что законодательная формулировка размыта, и не мешает рекламодателям «забрасывать» граждан звонками.

В новом законопроекте авторы предлагают обязать операторов сотовой связи, чтобы они получали письменное согласие своего абонента на получение данной рассылки, и только в этом случае давали рекламодателю право совершать звонки. В дальнейшем если абонент хочет, чтобы рассылка на его номер прекратилась, то он должен адресовать свое требование именно оператору.

Существует вероятность, что реализация такого решения потребует расходов, оплата которых может упасть на плечи самих абонентов, но блокировать номера операторы связи уже умеют. Какого-то дополнительного технического или программного обеспечения для этого не потребуется.

С другой стороны, рассылка рекламных сообщений — это огромная доходная позиция. Ее снижение может снизить доходы операторов.

Только от порядочности самих операторов будет зависеть, подорожают ли услуги связи или нет.