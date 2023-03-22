Сургутские чиновники пошли трудным путем поиска инвестора для «Авроры»

Знаковый для Сургута бывший кинотеатр «Аврора» сохранится в качестве здания. Частный инвестор приведет его в порядок и расположит там некое заведение, которое будет заниматься с детьми и подростками. Как минимум, речь уже не идет о сносе и разбивке некоего сквера, а также о возможном появлении на месте «Авроры» жилого дома или магазина – это уже хорошо, а может быть гораздо лучше. Сама по себе новость очень позитивна для города, потому что выходит, что все-таки есть в Сургуте общественное мнение, и оно обладает какой-то силой.

Есть три пути. Выберем четвертый

Собственно, у властей было три варианта. Первый – это снести «Аврору»: этот вариант муниципалитет и озвучивал год назад как почти принятое решение. Второй – продать, избавиться от имущества любым способом. И третий вариант – ничего не делать. Но теперь становится ясно, что городская власть выбрала четвертый вариант. Он заключается в том, чтобы искать социально-выгодный для города проект. Очень хорошо, что муниципалитет не стал бросаться в атаку, защищать свою первоначально озвученную позицию, — чиновники взяли паузу и, видимо, пошел процесс выработки решения.

По сути, сейчас мы ведем речь о концессии — возможно, некоей завуалированной концессии. Собственно, нет ничего страшного и зазорного в том, чтобы городская власть оперировала своим имуществом таким образом, чтобы, первое: это имущество не разоряло городской бюджет, второе: давало возможность создавать рабочие места, извлекать прибыль для частного бизнеса, третье: решало задачу развития гуманитарного капитала на территории муниципалитета. Если проект, который задуман с «Авророй», будет решать эти три задачи, тогда это просто великолепно, это говорит о том, что муниципальные власти рефлексируют по поводу подобных проблем.

Проблема не приоритетная, но очень важная

Понятно, что у них, наверное, в списке городских задач «Аврора», Дом пионеров, здание ТЦ «Вершина» далеко не на первом месте. Но общественность обращает внимание именно на эти объекты и на другие (на ж/д вокзал тот же) не потому, что она не умеет расставить приоритеты в списке городских проблем, а потому что своими основными фундаментальными задачами городская власть занимается в текущем порядке: школы, работа с управляющими компаниями, чистка дворов от снега, вывоз мусора, обеспечение коммунальной жизнеспособной системы… Тут все очевидно. Общественность же всегда высказывает свой запрос местной власти на уровне таких объектов. Потому что, если этого не делать, можно навсегда зависнуть на одном уровне и жить там со своими трубами в обнимку и не развиваться. И муниципалитет должен понимать, что подобные запросы по поводу «Авроры», Дома пионеров, «Вершины» — это нормально, это то, что фокусирует на важные моменты разбросанную на тысячи задач городскую административную машину.

Медленное облагораживание

Что дает появление в «Авроре» социального объекта? Он облагораживает всю территорию — сначала вокруг весь прилегающий район с жителями, а потом это действует дальше, и все больше и больше людей начинают быть завязаны на это новое учреждение. Это очень важные вещи. То же самое и с городским музейным центром, который может стать целым культурным кластером при возможном использовании «Вершины». Это очень интересный проект, который не является задачей спасения какого-то торгового центра: речь идет о том, что в Сургуте есть красивое хорошее архитектурное сооружение, которое должно работать на город.

То же самое, кстати, мы говорим, и в случае с «Авророй». Кто-то не понимает, что в «Авроре» есть архитектура? Повторю еще раз: здание кинотеатра «Аврора» относится к еще не памятникам (ему еще не 50 лет), но это типичное сооружение постсоветского модернизма, даже советского модернизма, это нормальная архитектура, причем весь мир очень любит этот архитектурный стиль, и вот в Сургуте есть если не шедевр, то как минимум нормальное здание в этом стиле. Будем смотреть, как развиваются события с этим нормальным зданием дальше.

По материалам проекта «О чем говорят»