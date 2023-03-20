Сможет ли Югра претендовать на роль «российского Голливуда»

Читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал эпизод «О чем говорят», посвященный кинопроизводству в Югре. Приводим его мнение полностью.

Похвально, что правительство Югры стремится повысить имидж региона на международном уровне, используя инструмент кинофестиваля «Дух огня». Похвально, что правительство Югры замахнулось «на самого ВильЯма нашего Шекспира» – начать в регионе кинопроизводство игровых фильмов. Похвально, что правительство Югры с помощью инструментов кинофестивалей, кинопроизводства стремится привлечь международных туристов: сценаристов, кинорежиссеров и киноактеров на свой международный кинофестиваль дебютных фильмов «Дух огня». Впрочем, и обычных туристов тоже привлекает этот праздник кино. Говорят, что с 3 по 6 марта 2023 года жители Ханты-Мансийска и гости города посмотрели аж 70 дебютных фильмов.

Когда-то Александр Филипенко вместе с другом кинорежиссером Сергеем Соловьевым во времена, когда «вертикали власти» еще не было, и когда каждый губернатор мог в силу своих финансовых возможностей реализовывать любые свои хотелки, возник «Дух огня».

Почему Соловьев как старый «киношный волк» решил создать международный кинофестиваль дебютных фильмов? Что такое дебютный фильм? Оказывается – это фильм игровой, но созданный кинорежиссером первый или второй раз. Раз. Это не студенческая дипломная работа какого-то ВГИК им. Сергея Герасимова. Два. Бюджеты дебютных фильмов не ранжируются и не рекламируются. И определить их ранг невозможно. То есть невозможно понять – это игровые фильмы Б-муви или рангом пониже? Понятно, что это не фильмы ранга А.

Ну а если мы замахнулись на «ВильЯма нашего Шекспира», пардон, на «новый Голливуд» или пусть даже на «новый Болливуд», то не плохо бы определиться с тем, что и кто нам будет снимать. Кто и что берется снимать нам на условной киностудии «Юграфильм»?

Для этого обратимся к теме классического Голливуда. Как там у них было. Там до 60-х годов четко различали ранг фильма А или Б. Так вот ранг А – это был высокобюджетный фильм со звездами актерами с ожидаемыми высокими коммерческими доходами и так далее. Причем с актерами-звездами заключали долгосрочные контракты. А фильмы Б – это были киношные поделки на порядок ниже уровнем, создавались быстро, наспех, с дешевыми декорациями и так далее. Для чего они создавались? Чтобы занять в перерывах актеров-звезд, чтобы создать фон трэш-фильмами. Вот вам фильм классный, в вот вам фильм-говно. Играли на контрасте. И в кинотеатрах того времени была практика сдвоенного фильма: одновременно шли фильмы ранга и А, и ранга Б. Причем фильмы Б обычно занимали нишу вестернов в 30-е, затем фантастики – в 50-е, затем эротики – в 60-е годы. Но затем все постепенно изменилось, и в современном кинопроизводстве Голливуда может разобраться только специалист.

Поэтому простому обывателю трудно разобраться в том, какое кинопроизводство хочет «замутить» правительство Югры. С кинофестивалем «Дух огня» все понятно. Ну, создал какой-то кинорежиссер свое игровое кино и куда ему с ним податься? Куда? На суд киноакадемиков в США? В Канны? В Венецию или в Берлин? «Не смешите мои тапки». В кинопрокат? Да кто из кинопрокатчиков заинтересуется дебютным фильмом? Больных на голову среди них нет. Поэтому и ищут дебютные кинорежиссеры всего мира кинофестивали, чтобы бесплатно показать (может быть, и всего один раз) свой фильм кинопублике. Повезет – получит он приз кинофестиваля, не повезет – ограничится единственным показом. Но и том, и в другом случае дебютный фильм ждет полка в темной комнате. И все.

То есть дебютный фильм – это разовый кинопродукт. Поэтому Соловьев и предложил Филипенко тему кинофестиваля в Ханты-Мансийске как событие с дебютными фильмами. И все. Подсластив пилюлю, назвав его международным и тем самым дал шанс кинорежиссером-дебютантам всего мира заявиться в кинофестиваль «Дух огня». Ну и все остальное, как на самом настоящем международном кинофестивале: и «красная дорожка», и торжественное открытие-закрытие, и почетные гости- знаменитости, и уйма призов «победителям». И фуршеты, и банкеты. И обнимашки. Все как в Каннах или в Венеции.

Ну да ладно. Захотелось поиграться чиновникам Югры в кинофестиваль. Нехай пусть проводят кинофестиваль кинодебютов. Относительно кинопроизводства все серьезнее. «Тут это не там», тут дело касается бюджетных средств, и обывателям небезразлично, что будут производить на этой новой киностудии «Юграфильм».

Поэтому, неплохо бы услышать от чиновников поподробнее о том, что за кино хотят снимать они и уже снимают в Югре? И так ли так необходимо («что ни пить ни есть не хочется»), а хочется заниматься кинопроизводством. Причем за бюджетные деньги югорских налогоплательщика? А этих югорских и сургутских налогоплательщиков спросили? А нужно ли им «такое кино»?

Стоит заметить, что российские режиссеры дебютанты получают поддержку от Минкультуры до 30 млн рублей за игровое кино. Обычно игровой фильм стоит дороже: допустим 38 млн рублей. При этом 25 млн может выделить Минкультура, а все остальное: или спонсоры, или региональные правительства.

Имея в виду, что в Югре, видимо, назревает «второй Голливуд», то бюджеты фильмов должны быть соответствующими. Скажем бюджет фильма категории Б в Голливуде (так себе фильм) составляет до 50 млн долларов, или наших аж 350 млрд рублей. Поэтому, чтобы производить фильмы на киностудии «Юграфильм» уровнем не ниже категории Б необходимо несколько миллиардов рублей. Готовы ли югорские налогоплательщики на такие траты? Я думаю, не совсем. Конечно, можно производить и малобюджетные фильмы. Но зачем? У нас в российском прокате российские фильмы с бюджетами в миллиард и более – сплошь убыточные. Зачем нам в Югре такое кинопроизводство? Кинофестиваль провели раз в год и забыли. Там хоть атмосфера праздника присутствует. «А за удовольствие надо платить». А в кинопроизводстве какое удовольствие можно получить зритель? Очередную только «Чебурашку»?

Я не против снимать кино и создавать «новый Голливуд» с его павильонами и производственной базой в Югре. Я не против, чтобы как и в Праге, на киностудии «Баррандов», в Ханты- Мансийске на киностудии «Юграфильм» арендовали павильоны и производственную базу для съемок голливудских фильмов категории А и Б. Я не против появления мировых звезд кино на улицах Ханты-Мансийска. Но я против того, чтобы московские кинодеятели «вешали лапшу» на уши югорским обывателям относительно развития киноиндустрии в Югре как «нового Голливуда» во имя своих сиюминутных корыстных целей. Я против вахтовиков от кино, для которых нужно только «отбить бабки» на кинопроизводство за счет Югры и свалить восвояси.