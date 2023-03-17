В Сургуте придушили празднование индийского Холи – а теперь нужно возвращать

По следам разговора с Тарасом Самборским про съемки кино в Югре возникла парадоксальная мысль. Начну слегка издалека – мы знаем, что в официальном российском дискурсе сложилось довольно негативное отношение к праздникам, которые появляются «сами собой» и отмечаются народом просто ради веселья. Ярчайшие примеры – Хэллоуин и День святого Валентина. Их и в мирное время не пнул только ленивый, а уж в эпоху глобального развода с западом – вообще туши свет, не ровен час, как за сердечко на 14 февраля штрафовать начнут.

Но есть и другой пример, который могут помнить сургутяне – индийский праздник весны Холи, он же Пхагвах, он же Фестиваль красок. Это когда куча народа собирается и друг в друга швыряется специальными красками, веселится и демонстрирует нарочитую беззаботность. Сургут так развлекался какое-то время, а потом строгие дяди в костюмах и рясах сказали, что вообще-то нехорошо заниматься низкопоклонничеством перед неродной культурой, и как-то само затихло.

Мир изменился. Лучшие друзья России сейчас – Китай и Индия, рядышком еще Иран с Северной Кореей, Сирией и Венесуэлой. Югра вполне двигается в фарватере – президент международного альянса стран БРИКС Пурнима Ананд бывает в Ханты-Мансийске по нескольку раз в году. И на 21-м «Духе огня» Индия была первой официальной страной-гостем, и договорились, что ее представители будут к нам приезжать и кино снимать.

Так что политический момент наступил весьма любопытный – сами недавно придушили индийский праздник, от которого молодежь, будем откровенны, вообще перлась, теперь, выходит, нужно как-то его возвращать. А то, знаете, новые друзья могут задаться экзистенциальным вопросом: хинди руси бхай или не бхай?

Я бы еще на всякий случай китайских накинул: как минимум, «поднебесный» Новый год, праздник фонарей и праздник драконьих лодок (он может классно рифмоваться с Днем обласа). Про торжества Ирана, КНДР и Венесуэлы вы уж сами почитайте.

Единственная проблема – что делать, если линия партии вновь качнется в каком-нибудь неожиданном направлении? Опять переделывать? Тяжко.

P.S. Конечно, весь предыдущий текст – ирония. Морали не будет, просто напомню – надо дружить с миром, не закрываться от мира, культурно обмениваться, обогащая друг друга. Пусть будет и Сабантуй с Вардаваром, и Холи с Хэллоуином, и день Святого Валентина с Петром, Февронией и Цисицзе (китайский праздник влюбленных). Культурное разнообразие нам помогает стать лучше, смотреть на мир более объемно и менее черно-бело, а в представителях других народов видеть не людей с песьими головами, а, как обычно выясняется – хороших ребят, с которыми можно и нужно дружить.

P.P.S. Про китайские праздники реально можно задуматься – они очень красивые и интересные. Представьте себе, каково было бы запустить несколько сотен или тысяч летающих фонарей вечером со льда Оби – безо всякой опасности устроить пожар, так как зима. Вот так культурная интеграция.

P.P.P.S. Кстати, с днем Святого Патрика всех, кому этот замечательный праздник симпатичен!