16+
Логотип Сиапресс
USD  75,9406   EUR  80,4009  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Надеюсь, коллеги поддержат инициативу мемориального сквера у бывшего речвокзала

Первый шаг, который нужен для преобразования территории речвокзала в Сургуте

​Надеюсь, коллеги поддержат инициативу мемориального сквера у бывшего речвокзала
Фото автора

Пару недель назад я поделился идеей – подумать о развитии территории рыбокомбината в качестве места исторической памяти. Там в формате мемориального сквера можно было увязать уже имеющиеся памятники, так и разместить новые, к примеру, увековечивающие память трудового подвига работников рыбозавода в годы Великой Отечественной войны.

Проделанная работа и полученная информация за это время дает почву для осторожного оптимизма. Прежде всего, надо отметить хорошую новость – земельный участок, в границах которого находится территория, предлагаемая к благоустройству, находится в муниципальной собственности. При этом он уже предназначен для благоустройства под общественное пространство.

Более того, эта территория включена в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Но пока, к сожалению, если можно так выразиться, «находится в запасе». То есть ждет включения уже в приоритетный проект ФКГС, чтобы можно было привлекать федеральные и окружные средства. Но самое главное, что к этому нет никаких правовых препятствий. Все зависит исключительно от нашей инициативы и решений.

На недавнем заседании общественной комиссии по ФКГС я озвучил предложение – внести пространство бывшего речвокзала в перечень территорий, предлагаемых для рейтингового голосования. Надеюсь, что через две недели, когда комиссия будет принимать решение, коллеги пойдут навстречу. Потом дело станет только за сургутянами, которые через голосование выбирают общественные пространства для приоритетного исполнения при софинансировании ФКГС.

Конечно, нужно признать, что это весьма капиталоемкий проект, реализация которого займет несколько лет. Этапы его реализации обсуждались на встрече с главным архитектором Сургута Алексеем Фокеевым, он инициативу поддержал.

Так что теперь слово за моими коллегами из общественной комиссии, которые, безусловно, осознают важность подобных исторических проектов в наше время.


нравится (2) не нравится (0)
11 марта в 19:43, просмотров: 447, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Новую набережную в Сургуте достроят к ноябрю 2024 года 947
  2. В Югре похоронное пособие увеличилось более чем на тысячу 825
  3. Югорским работодателям помогут в организации мест труда для несовершеннолетних 810
  4. Больше половины югорчан хотели бы отмены ЕГЭ 790
  5. Зима не отступает: метель в Сургуте продержится до конца выходных 759
  6. Бюджетная система России выстроена так, что муниципалитеты будут всегда экономить на качестве архитектуры 755
  7. В Нижневартовске отреставрируют станцию скорой помощи за 69 миллионов 725
  8. Начни с себя: топ экологичных привычек // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 693
  9. В столице Югры построят приют для бездомных животных 615
  10. В России родители детей с ОВЗ смогут брать дополнительные выходные 585
  1. ​Был ли майдан? 12556
  2. Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 2402
  3. ​Поразительно, но у Сургута напрочь вымарана часть истории, связывающая его с Обью. Это нужно исправлять воссозданием ареала речпорта 2255
  4. Пять муниципалитетов ХМАО останутся без телевидения из-за профилактических работ 2148
  5. В Сургуте нашли инвестора, который займется реконструкцией «Авроры» 1970
  6. «Нюрнберг»: судебная драма или человеческая история? // Впервые вижу 1951
  7. ​Стрельба в Нижневартовске: оцепили двор жилого дома 1865
  8. Повар из Сургута стал участником шоу «Молодые ножи» 1857
  9. В Сургуте произошел взрыв подсолнечного масла – хозяйку квартиры госпитализировали с ожогами 1750
  10. Поверенный Его Величества 1723
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 16378
  2. ​Был ли майдан? 12556
  3. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 9193
  4. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 8100
  5. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 5894
  6. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 5092
  7. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 4846
  8. Продажа кирпичей 4241
  9. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 4146
  10. Полвека назад в Сургуте… 4098

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика