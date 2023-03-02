Почему субкультуры важны для молодежи

Так много шума вокруг новой подростковой субкультуры, известной как «ЧВК «Редан». И, по правде говоря, совершенно не понимаю, в чем сыр-бор. Депутаты Госдумы хотят пригласить «главу» редановцев на разговор, общественники и особенно тревожные родители требуют запретить движение… Почему?

Только ли потому, что между ними и подростками из другого течения произошла массовая драка? Что у задержанных детей обнаружили средства самообороны? Но разве подобного раньше в России не было?

Когда вся эта ситуация начала набирать обороты и мои знакомые начали осуждать подростков за желание хайпить, сразу провела аналогию с субкультурами, которые существовали примерно в нулевых годах – панки, готы, эмо… И тогда старшее поколение не желало принимать эти веяния, считало их опасными и деструктивными. Но посмотрите на это с другой стороны: подросткам всегда хотелось выделиться и, что немаловажно, найти себе группу по интересам.

Молодежи в наше время сложно знакомиться и общаться в реальной жизни. А тут – общий интерес, возможность найти себе товарищей с похожими взглядами, выразить себя.

Запрети «Редан» – на его месте появится совершенно другое. Вкусы у современных подростков меняются настолько быстро, что едва глазом успеваешь моргнуть. А что до газовых баллончиков и ножей – так это следствие высокого градуса насилия в обществе и отсутствия принятия чужой культуры. Может, если бы окружающие были чуть более терпимее и добрее, то и дети перестали бы ходить со средствами самозащиты. Что скажете?