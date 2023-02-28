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Дело в качестве

Что делать с постоянными смертями на дорогах Югры

Дело в качестве
Фото предоставлено спикером

Массовые ДТП в Югре случаются все чаще и перестают восприниматься как редкость. Что для нашего округа, что для всей России высокая смертность от автомобильных аварий остается проблемой. И вызвана она повсеместно одними и теми же факторами.

Первый фактор: культура вождения, из нее же вытекает качество вождения, качество водительских навыков и качество обучения этим навыкам — иными словами, уровня автомобильных школ в России.

Второе: безусловно, качество дорог.

Третье: качество автомобилей. Если посмотреть на статистику аварий, то большинство смертей происходит в том случае, если в ДТП попадает какой-то легковой автомобиль, не самый дорогой, не самого высокого качества, который просто превращается в фаршированную консервную банку. Соответственно это аспект, который больше указывает на уровень достатка жителей, путешествующих по этим дорогам. Мы часто обсуждаем этот вопрос, поэтому в рамках этого материала остановлюсь на первых двух факторах — главным образом, на втором.

Культура вождения

В принципе, сама по себе манера вождения сургутян, югорчан при том, что они останавливаются перед пешеходами на пешеходных переходах, очень грубая. Ездить по сургутским улицам мне, например, совершенно некомфортно — притом что я имею опыт езды в том числе по таким страшным городам, как Париж и Неаполь.

Качество дорог

В Югре нет ни одной автострады, то есть того, что можно назвать широкополосной, многополосной скоростной дорогой между городами. Что является, с моей точки зрения, одним из факторов этой страшной аварийности на дорогах. Нагрузка на автомобильную транспортную систему Югры при этом гигантская.

Качество самих наших дорог – это качество 60-х годов. Научились строить двухполоску, столбиков понавтыкали для обозначения ее габаритов — и все, собственно. Если мы едем, не летаем, не взлетаем на ямах, если нам удалось проехать больше 10 км, не выруливая резко от какой-нибудь колдобины, мы считаем это качественной ездой, мы дорогу называем качественной. В их ремонт вкладываются гигантские деньги.

До изменения федерального законодательства, строительством дорог, мостов, всей наземной дорожной инфраструктуры занимались регионы. А что такое строительство дорог региональным бюджетом? Кроме воровства (это святое, даже обсуждать не будем) это короткая дистанция между заказчиком, подрядчиком и потребителем последующим. И ясно, что желание инвестировать в более качественный продукт у региональной власти более высокое, нежели когда строительство дорожной инфраструктуры ведется из государственного федерального бюджета.

Дайте денег!

Вот и видим, что у нас на строительство дорог регион выпрашивает деньги. А когда он выпрашивает деньги, может ли он поставить вопрос о скоростной магистрали? Нет. У нас федеральный центр отвечает, что у нас есть скоростная магистраль Москва – Питер, планируется еще Москва – Казань, которую, видимо, не построят никогда. И все. И так сложилось, что благодаря вот этим взаимоотношениям между центром и регионами у нас сама постановка вопроса о строительстве автобанов считается политически некорректной — словно регион хочет вообще уже побеситься с жиру: «А чего это вам? Стройте дороги, соединяйте свои населенные пункты и этого достаточно».

В то время как автобаны обеспечивают значительный рост ВВП, регионального валового продукта, потому что количество потоков увеличивается в разы, и вообще вся логистика меняется. Перемещаются грузы между регионами и населенными пунктами в регионах, перемещаются люди живые. Потому что когда ты сел на скоростную дорогу и доехал до Нижневартовска за час или до Ханты-Мансийска за полтора, то ты понимаешь, что можно что-то поменять в своей жизни, можно тут жить, а там — работать или наоборот, можно больше заниматься каким-то региональным туризмом. Вырастает целая цепочка сплошных плюсов.

Мечты разбились о реальность

Это же другой масштаб мышления, другой масштаб, я не знаю, мечтания, в конце концов, представления о том, насколько круто будет развиваться экономика региона через три-пять-восемь-десять лет. Но все это приводит к тому, что ездим, грейдер почистил зимой, посыпали обледенения песочком, слава богу, соблюдайте скоростной режим, ездите со скоростью 50 км/ч по региональной дороге, и тогда, возможно, вы останетесь в живых. Такая вот логика наблюдаемого нами процесса.

По материалам проекта «О чем говорят»


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