Посмотрите на эту школу в бедной Армении. В богатой Югре ничего подобного нет

Случайно увидел у знакомых ребят, которые покинули Россию, посмотрите и вы. Как думаете, что это за комплекс зданий?

Это школа. Центральная школа солнечного Дилижана – крошечного армянского городка на 17 тысяч человек. Оттуда, вы помните, был Рубик Хачикян из фильма «Мимино» в исполнении Фрунзика Мкртчяна.

Так вот, школу эту построили в 2015 году. Там 4,1 тысяча квадратных метров, где учатся 160 детей 1-9 классов. Сами классные помещения организованы в форме домиков, они образуют композицию «мини-города». Создал это все частный образовательный фонд «Айб», проектировала школу студия Storaket.

Понимаю, что в этом кейса смешно заниматься экономической компративистикой, но все же. Бюджет целой Армении (ибо рассматривать показатели отдельно взятого Дилижана невозможно – под рукой нет необходимого микроскопа) по доходам – 4,9 млрд долларов. По нынешнему уже довольно обвалившемуся курсу это примерно 375 млрд рублей, но если взять «норму» 2022 года, то получится около 295 млрд рублей – на целую страну с 2,8 млн человек. Так вот, доходная часть одного только бюджета Югры на 2023 год – 287 млрд рублей, расходная – 330 млрд рублей. А если мы начнем сравнивать частный бизнес, который базируется там и здесь, то разрыв может оказаться еще более драматическим.

И сколько же у нас подобных школ, построенных с привлечением архитектурных бюро и с уникальным проектом? Тем более, частных. Долго считать не придется. Я уж молчу о таких несущественных нюансах, как особенности образовательного процесса. В центральной школе Дилижана – особая атмосфера и принципы обучения, которые ставят своей целью сделать выпускников крутыми и конкурентными на международном уровне.

Попрошу одного – не заниматься примитивными сравнениями, типа: «Ой, ну ты что, предлагаешь в Сургуте такую же школу сделать, чтобы дети бегали между зданиями по 25-градусному морозу?» Я о другом. Централизация, унификация, подкручивание всего под единые заданные центром стандарты – путь, по которому наша страна зашла довольно далеко. Так что появление хотя бы подобия дилижанской школы у нас невозможно не то, что в каком-нибудь заштатном 17-тысячном городке, но и в почти 500-тысячном Сургуте. Хотя – казалось бы, огромная и весьма богатая с точки зрения бюджета, а также крепкого среднего и крупного бизнеса, которые могли бы взяться за подобные проекты.

Нет, разумеется, новые школы, как минимум, в Югре и Тюменской области, регулярные открытия которых я годами наблюдал собственными глазами, весьма неплохи. Но это все равно стандарт, база, более-менее одни и те же яйца, только в профиль. Уникальность архитектуры, креативность подхода к образованию, амбициозные цели – все это практически полностью отсутствует в российских реалиях. А это – прямой путь к зашоренности, серости, неспособности выйти из плоскости и заданного кем-то стандарта, которые продолжают выплескиваться и захватывать нашу жизнь.

А потом, как говорит один умный знакомый человек, серые люди продолжат строить серые города. И целую страну.