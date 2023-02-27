Государство пытается стимулировать граждан к созданию пенсионных накоплений

«Необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления» – президент поручил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений на уровне 2,8 млн руб. (вдвое больше, чем для банковских вкладов). Все это для того, чтобы заинтересовать граждан формировать их самостоятельно через систему НПФ (негосударственных пенсионных фондов).

Тема перевода пенсионных накоплений из системы обязательного пенсионного страхования в систему негосударственного пенсионного обеспечения неоднократно обсуждалась на высшем уровне, но пока окончательного решения принято не было. Давайте обсудим.

Судьба пенсионных накоплений была непростой, и граждане постоянно сталкивались с непониманием, как они формируются:

– 2002 – введены в пенсионную систему, планировались к выплате как часть трудовой пенсии;

– с 2002 по 2013 активно формировались гражданами, государство это стимулировало за счет разных программ;

– с 2013 должны были выплачиваться в составе трудовой пенсии по старости, но ПФР не потянул такой финансовой нагрузки и…

– с 2014 вводится мораторий на их формирование за счет страховых взносов;

– они выводятся из трудовой пенсии и начинают выплачиваться как накопительная пенсия, при этом период ее выплаты государство ежегодно увеличивает.

Сейчас это фактически «замороженный» институт, который никак не развивается. При этом уже очевидно, что пенсионные накопления в страховую систему не вернутся никогда, и остается один путь – дать возможность людям формировать их самостоятельно, при этом установив более жесткие гарантии, о чем президент и сказал.

Конечно, есть плюсы и минусы такого решения, но в целом, нужно признать, что изначально введение в страховую систему накопительного элемента было ошибкой.

Почему тогда «заморозка» пенсионных накоплений продолжается? Я думаю, власть просто боится принимать новые пенсионные решения сейчас, несмотря на то, что многие НПФ оказались финансово достаточно устойчивыми. Плюс доверие граждан подорвано в процессе затяжной пенсионной реформы, которая в целом не оправдала себя.

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