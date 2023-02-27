16+
Логотип Сиапресс
USD  75,4323   EUR  79,6230  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Непростая судьба накопительной пенсии в России

Государство пытается стимулировать граждан к созданию пенсионных накоплений

​Непростая судьба накопительной пенсии в России
Фото pixabay.com

«Необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления» – президент поручил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений на уровне 2,8 млн руб. (вдвое больше, чем для банковских вкладов). Все это для того, чтобы заинтересовать граждан формировать их самостоятельно через систему НПФ (негосударственных пенсионных фондов).

Тема перевода пенсионных накоплений из системы обязательного пенсионного страхования в систему негосударственного пенсионного обеспечения неоднократно обсуждалась на высшем уровне, но пока окончательного решения принято не было. Давайте обсудим.

Судьба пенсионных накоплений была непростой, и граждане постоянно сталкивались с непониманием, как они формируются:

– 2002 – введены в пенсионную систему, планировались к выплате как часть трудовой пенсии;

– с 2002 по 2013 активно формировались гражданами, государство это стимулировало за счет разных программ;

– с 2013 должны были выплачиваться в составе трудовой пенсии по старости, но ПФР не потянул такой финансовой нагрузки и…

– с 2014 вводится мораторий на их формирование за счет страховых взносов;

– они выводятся из трудовой пенсии и начинают выплачиваться как накопительная пенсия, при этом период ее выплаты государство ежегодно увеличивает.

Сейчас это фактически «замороженный» институт, который никак не развивается. При этом уже очевидно, что пенсионные накопления в страховую систему не вернутся никогда, и остается один путь – дать возможность людям формировать их самостоятельно, при этом установив более жесткие гарантии, о чем президент и сказал.

Конечно, есть плюсы и минусы такого решения, но в целом, нужно признать, что изначально введение в страховую систему накопительного элемента было ошибкой.

Почему тогда «заморозка» пенсионных накоплений продолжается? Я думаю, власть просто боится принимать новые пенсионные решения сейчас, несмотря на то, что многие НПФ оказались финансово достаточно устойчивыми. Плюс доверие граждан подорвано в процессе затяжной пенсионной реформы, которая в целом не оправдала себя.

Оригинал


нравится (1) не нравится (3)
Сегодня в 15:12, просмотров: 229, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Три смертельных ДТП произошло за праздничные выходные в ХМАО 738
  2. В Югре четвертые сутки ищут двух мужчин, которые провалились под лед на снегоходах 689
  3. В аэропорту Сургута поймали женщину с суммой более одного миллиона рублей в чемодане 600
  4. «Бросил пить»: вартовчанин продает пивоваренный завод за пять миллионов рублей 472
  5. Двоих мужчин из Сургута обвиняют в смертельном избиении своего знакомого 442
  6. На поиск работы у югорчан уходит в среднем 4 месяца, выяснили аналитики 431
  7. Масленицу проводили и блинами накормили // ФОТОРЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС 408
  8. Россияне резко сократили расходы на благотворительность в прошлом году 362
  9. На югорских дорогах из-за метели ограничили скорость 362
  10. ​В Ялуторовске испекли трехметровый блин 330
  1. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 6989
  2. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 3308
  3. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 3121
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 24-26 февраля? // АФИША 2712
  5. Рейтинг лучших по зарплате вакансий за февраль // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2308
  6. ​Умер еще один из топов нефтегаза 2252
  7. ​Если собаки на улице нападают на людей – с этим надо что-то делать, причем срочно 2094
  8. ​Увеличили расходы на рестораны и путешествия: Сбер проанализировал траты югорчан за 2022 год 2045
  9. ​Столкнулись сразу пять легковушек: в Сургуте — массовое ДТП 2021
  10. ​В Югре вскоре опубликуют первый публичный рейтинг управляющих компаний. Зачем он нужен 1921
  1. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 8494
  2. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 6989
  3. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 6981
  4. Лесоповал 4332
  5. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 4032
  6. ​Крюк на кладбище 3912
  7. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 3835
  8. Проверка на ценности 3774
  9. Эпидемия рака в Югре? 3643
  10. ​В Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в коррупции 3518

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика