Как навести порядок с бродячими животными на улицах Сургута

Ни для кого не секрет, что парламентарии в стране принимают законы в зависимости от ситуации, конъюнктуры, политической целесообразности, на худой конец. Когда каждого отдельного спрашиваешь мнение, тот, конечно же, имеет свое и особое. Но почему законы принимают такие – ответить не могут.

Пример с пресловутыми собаками. По большому счету, они нас особо не мучали. Были инциденты с нападениями, массовый характер они не носили. Но когда в одной голове появилось мнение, что на этом можно «капитал» поднять – сразу начали раскручивать тему. Заполнился интернет и телевизор душещипательными роликами, где бесконечно мучают и издеваются над бедными собаками.

Тут же, как грибы, начали произрастать всякого рода зоозащитники. Они взяли за основу методы продвижение ЛГБТ во всем мире. И вообще это пришло «оттуда». Само ЛГБТ особо не прижилось в коллективном сознании, менталитет другой в стране, а вот собачники – да. Зашлось. Началось все под благими предлогами «защиты собак от насилия».

(Причем Россия – страна не «собачников» а «кошатников». Все основные держатели собак и любители живут в Америке. Исследование мировое было. Вот и начали защищать собак, а не кошек. Хотя мучают больше кошек. Не важно)

Потихоньку начали они овладевать умами самых незащищенных, ранимых, чистых душой и помыслами – детей. Какой ребенок не любит маленькую собачку?! Маленькую такую, хорошенькую няшку! Правда умалчивается, что эта «няшка» может вырасти в большого злобного пса со своим характером и поведением. Но об этом молчали. Важная задача – собрать побольше детей в свои ряды. Пошли по школам. Помню, как дочь моя истерила дома, что хочет собачку и надо обязательно взять ее из приюта бездомных. Никакие доводы не помогали. Только через неделю успокоилась, а сейчас старше стала и собака ей даром не нужна. Вырос ребенок и стал понимать, что это прежде всего ответственность.

Некоторые предприниматели поняли что поддерживать движения выгодно. Прежде всего, финансово. Ветеринарные услуги на постоянной основе к ним приходят получать. Равно как и магазины по продаже корма собачьего. Можно сказать, получился симбиоз общественного и предприимчивого. Все получали свое. Очередная душещипательная история, визг, шум, гам. Опять же «донаты» или натуральная помощь, кому постоянных доход. Все счастливы.

Приняли закон. Содержание бездомного собачьего братства отдали муниципалитетам. А сумма на год получается бешенная! – 500 особей за 60 000 000 рублей содержать. По подсчетам независимых экспертов, всего на содержание, отлов, стерилизацию и прочее в Сургуте тратится примерно 100 миллионов рублей. Это и бюджетные деньги, и пожертвования граждан и предпринимателей. Представляете, какой это куш?! Кто-то ведь зарабатывает на этом.

Но самый важный момент не изменился. Собак меньше не стало. Люди стали все больше страдать от укусов. И все боятся открыто выражать свое мнение по данному вопросу. Собак возвели в ранг божества. Насаждают то, что чуждо нашему народу: жизнь собаки превыше всего! Ничего не напоминает?

Сам иногда угрозы получаю от собачников. Мнение у меня не такое, как должно быть. И оно простое: если собаки в городе бездомные – значит, они одичали. Дикие животные, которые сбиваются в стаи и ведут себя соответствующе. И мы должны относиться к ним как к диким животным. Строго по закону. Когда в той или иной местности увеличивается поголовье волков, принимаются в соответствии с законом меры.

А когда собак много – то что? Приюты строить? И кормить их за бюджетные деньги? А чем они, одичавшие собаки, отличаются от волков? Да ничем особенным.

Так вот, пока не наведем порядок в этом, а также в том, что несут любители животных детям и какими методами они это делают – не наведем порядок в городе.

Опыт надо брать старый в основу. Есть статистика, сколько собак находят новый дом, заботливых хозяев. А столько остается на улице, кусают и пугают людей. Вот где работать надо. С теми, кто агрессивен и остается на улице, вопрос надо решать. Уже сейчас! Завтра может быть поздно.