Основные правила общения с СФР по поводу пенсий

Пост больше рекомендация, так как я лично сталкиваюсь с нарушениями пенсионных прав, отказами в назначении пенсии и так далее. Как правило, нарушения выясняются уже после назначения пенсии или после подачи заявления. Возникает вопрос, можем ли мы что-то сделать заранее.

Например, недавно мне написала женщина: «Я прозевала пенсию в 50… медицинский стаж… пришла в 55… сказали где вы были 5 лет… можно ли что-то сделать… я не знала», или пишет мужчина «Пришел в ПФР … мне сказали, что стажа не достаточно, чтобы назначить пенсию в 55 лет, приходите в 65…» и так далее. Конечно, мои ответы людям были разные, но в целом проблема одна – неумение / незнание как правильно взаимодействовать с СФР (Социальным фондом России – в его состав с 1 января был включен ПФР – прим. ред.).

Дам несколько рекомендаций:

1. Общаться с СФР нужно письменно, запрос – официальный ответ. Схема «пришел-спросил» не работает и не защищает ваши права. Ни один пенсионер после такого обращения не может четко передать, что сказал ему специалист СФР.

2. Для предварительной оценки пенсионных прав нужно с заявлением и с документами обратиться в СФР за два года до выхода на пенсию. СФР проведет сверку документов и при выявлении несоответствий внесет изменения на ваш ИЛС. Часто на этом этапе СФР направляет запросы для подтверждения стажа, в том числе и для досрочного выхода на пенсию.

Сверку документов лучше проводить, чтобы в случае чего иметь возможность побороться за стаж заранее, а не после получения отказа в назначении пенсии. Недавно ко мне обратилась женщина, которая, предоставив в СФР трудовую книжку, узнала, что в ней отсутствует печать на первой странице и поэтому весь стаж, в ней отраженный, не включается. СФР самостоятельно направил запросы в организации для подтверждения стажа, ответ пришел только по одному периоду работы, а по остальным – нет. 10 лет работы просто убрали из стажа. Я объяснила, что нужно пробовать их включить в судебном порядке, так как стаж идет до 2002 года, и он влияет на размер пенсии.

3. Чтобы самостоятельно оценить свои пенсионные права, закажите выписку с ИЛС и соотнесите данные в ней с трудовой книжкой. Если увидите несоответствия, предоставьте документы в СФР для сверки, а любые вопросы задавайте письменно.

4. Если вы не знаете, имеете ли право на пенсию или нет, подайте заявление на ее назначение в СФР. Вам либо ее назначат, либо дадут письменный отказ с указанием причин. Если причина в возрасте, то так и будет указано, а вот если проблемы со стажем или ИПК, то отказ придется обжаловать, но тоже грамотно. Сначала нужно разобраться с перспективами, а потом идти в суд.

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