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​Машины в Югре практически убили все остальные виды транспорта – железную дорогу, авиацию, воду

В Югре у автомобильного транспорта практически не осталось конкурентов, и это плохо

​Машины в Югре практически убили все остальные виды транспорта – железную дорогу, авиацию, воду
Фото pixabay.com

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал блог Дмитрия Щеглова «Нужны пересадки». Приводим его мнение.

Нужно признаться, что строительство автодорог сегодня идет в ущерб общему развитию экономики в стране. Грубо говоря, это то же самое, что быть «в трусах, но в галстуке». Строительство автодорог в стране не стало драйвером развития промышленного производства. Почему? Во-первых, 99 процентов процентов легковых автомобилей в России (впрочем и грузовых тоже) иностранного производства. Собственный автопром похерили еще давно. Только в Москве прекратили существование два крупнейших автозавода: АЗЛК и ЗИЛ.

Получается хорошенькое дело. Западные производители нашли огромный рынок сбыта для своих автомобилей, обеспечили занятость своих граждан, повысили свой ВВП. А наша страна должна горбатиться в условиях санкций и строить дороги и дорожную инфраструктуру для иностранного производителя? Почему, к примеру, в период Великой Депрессии Рузвельт развернул гигантское дорожное строительство? Потому, что оно дало импульс для развития всей промышленности, прежде всего, автомобильной.

Идем дальше. Развитие дорожной сети в настоящее время, чего уж там, идет за счет ликвидации железнодорожного строительства. За тридцать лет построено всего 400 км железных дорог. И то за счет частных инвестиций на подъездные ж/д-пути к местам добычи полезных ископаемых, например, глинозема. В нашей Тюменской области, в Югре и на Ямале ж/д-строительство вообще заглохло. Тот самый Северный широтный ход от Салехарда до Уренгоя строится только в головах чиновников, в Югре и такого нет.

Даже на существующих ж/д-магистралях инфраструктура, построенная более 30 лет назад, даже ни разу не ремонтировалась. Я имею в виду наш Сургутский железнодорожный вокзал. Реконструкция требовала всего 2 млрд рублей, но «денег нет, но вы держитесь», карабкаясь по обледенелым ступенькам с чемоданами по виадуку на третий ж/д путь.

Плотность железных дорог у нас самая низкая в Европе. У нас в стране 5,7 км ж/д-путей на 10 тысяч км2, а в Украине – 38 км. Ездят между городами на автомобиле и жгут бензин потому, что так удобнее. Но это удобство обходится и гражданам в копеечку, и государству в сотни миллиардов рублей на строительство автодорог.

У нас вот похерили малую авиацию. Похерили и авиапром. Понятно, что люди пересели на автомобили потому, что нет альтернативы добраться в населенные пункты того же Сургутского района или Югры. У нас перестал работать водный пассажирский транспорт. Все заменили машины. Которые производятся за бугром, а не у нас в стране. И для этого единственного вида транспорта необходимо строить и ремонтировать тысячи километров автодорог только в одной только Югре. Получается, что по факту автотранспорт уничтожил и водный, и местный авиатранспорт. Уничтожил попутно и производство водных судов, и воздушных судов. Впрочем, производства большой авиации в России тоже нет.

Вот такую цену мы заплатили «за автомобилизацию всей страны».

По-моему, чтобы добраться из точки А точку Б у гражданина должен быть хоть какой-то выбор. Или личным автомобилем, или общественным транспортом, или речным судном на подводных крыльях, или судном на воздушных крыльях. Сегодня такой альтернативы нет. По крайней мере, в ХМАО точно нет. И попыток изменить ситуацию у чиновников Югры не наблюдается.

Вот, смотрите. Между Сургутом и Ханты-Мансийском большое расстояние – 350 км. Можно было бы давно построить электрифицированную железную дорогу и пустить по ней скоростные «Ласточки» из пяти вагонов с комфортабельными креслами. Я не говорю о «Сапсанах». Нет, лучше мы будем тупо пилить пять часов на своем авто и тратить деньги на бензин, а бюджет Югры раскошелится на ремонт дорог ежегодно, чем сдвинуться с места. Вот между Москвой и Питером тоже есть прекрасный автобан, но многие граждане предпочитают «Сапсан» личному авто, потому что удобнее и экономия своего кошелька. Все понимают, что конкуренция – это двигатель развития любого дела. Конкуренция на транспорте не исключение.

Но сегодня же у нас в Югре продолжают тупо развивать один вид транспорта – автомобильный. А главное – там полностью забили на развитие общественного городского и междугороднего автотранспорта. Иначе чем можно было бы объяснить отсутствие до настоящего времени современного автовокзала в Сургуте. Забили полностью и на развитие железнодорожного транспорта в округе и на развитие его инфраструктуры. Иначе чем можно было бы объяснить наличие сегодня временного павильона для пассажиров вместо современного ж/д-вокзала в Сургуте. Они забили, а возможно и забыли о речном транспорте. Иначе чем можно было бы объяснить отсутствие современного речного вокзала Сургуте. Они забыли и забили одновременно на владельцев маломерных речных судов, для которых в Сургуте (а, может быть, и в других городах округа) нет соответствующей инфраструктуры.

Поэтому развитие сети дорожного строительства в ХМАО во все возрастающих объемах – это сегодня тормоз для развития других видов транспорта. Тормоз это и для развития промышленности производящие речные суда, вагоны и электрички, самолеты и вертолеты. Нужно с этим что-то делать.


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Сегодня в 15:41, просмотров: 152, комментариев: 0
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