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​В федеральном бюджете в январе дефицит в 1,7 трлн рублей – что будет с экономикой и валютой

Из-за санкций рубль ослабеет, но вряд ли падение будет серьезным

​В федеральном бюджете в январе дефицит в 1,7 трлн рублей – что будет с экономикой и валютой
Фото из социальных сетей автора

Санкции на российские нефтепродукты только вступили силу, а Минфин уже «радует» цифрами. На фоне снижения нефтегазовых доходов, дефицит бюджета РФ достиг 1,76 трлн рублей в январе.

Что произошло?

1. Снижение котировок цен на нефть марки Urals.

2. Сокращения объемов экспорта природного газа.

3. Исходя из этого, резкое сокращение поступлений в казну от НДС и НДПИ. И те и другие доходы уменьшились за январь более чем на 40 процентов.

4. Одновременно с этим, резкий рост расходов бюджета.

5. Итог – порядка 1,3 триллиона рублей доходы бюджета за месяц и более 3,1 – расходы.

Рынки отреагировали на новость ростом пары USD/RUB выше отметки 71. Под конец торговой сессии, правда, российская валюта начала немного отыгрывать позиции. Стала ли коррекция результатом интервенций регулятора на рынке или же речь идет о естественном снижении – не столь важно.

Впрочем – если и интервенции – мы же понимаем – они возможны только и исключительно в юанях. С долларами все посложнее будет. Как мы писали ранее, в рамках бюджетного правила Минфин увеличит продажи юаней в 2,8 раза с 7 февраля по 6 марта. Он будет продавать валюту на 8,9 млрд руб. в день (по сравнению с 3,2 млрд руб. в январе). По идее, это фактор в пользу укрепления рубля. Но, похоже, не в этот раз.

Каковы перспективы рубля?

С усилением санкционного давления, доходы от нефтегазового экспорта продолжат снижаться. Угроза вторичных ограничений может еще больше ограничить рынок сбыта для российских энергоносителей. Дополнительный фактор риска – нельзя исключить, что и Индия в один прекрасный момент на фоне давления США решит снизить поставки «черного золота» из России.

Можно ли ждать резкого обвала рубля?

Вчера мне позвонило несколько человек: «Женя, все пропало, срочно покупаем юани». Полагаю, что пока у бюджета страны есть возможность получать достаточно серьезную подпитку из ФНБ и на фоне ежедневных продаж юаней на сумму около 9 миллиардов рублей, паниковать не стоит. Какие еще меры теоретически могут принять для стабилизации курса рубля.

1. Поднять снова ставку.

2. Опять увеличить обязательную норму продаж валютной выручки.

3. Вновь снизить планку разрешенного вывода валюты из страны и ввести новые ограничения на покупку валюты.

Пока – ни о чем из этих мер даже не думают. Да и давайте откровенно. Если курс рубля станет не 70-71, а 75-77, экспортеры только счастливы будут. Сразу резко возрастут и доходы бюджета.

Вывод

В резкую девальвацию рубля пока не верю. А вот постепенного движения в сторону 73-75 по доллару или 10,80-11,00 по юаню не исключу. В чуть более долгосрочном периоде… Ну что же. Уровень 75-80 вполне реален. Однако все слишком быстро меняется. Мы с вами уже хоронили рубль в начале 2022-го. И… вот что-то тогда пошло не так. Посмотрим.

P. S. И еще:

– ЕС исключил из санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти вне РФ. Евросоюз сделал ряд исключений из эмбарго на российские нефтепродукты, а также из потолка цен при поставках в третьи страны, следует из пояснений Еврокомиссий.

– Помимо этого, потолок цен не будет действовать при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран. Таким образом, европейские провайдеры смогут оказывать услуги по страхованию и транспортировке таких нефтепродуктов выше установленного потолка.

– Bloomberg сообщил о новом рекорде морских поставок нефти из России. Россия сокращает объемы нефти, идущие по трубопроводам в Европу и наращивает морские поставки сырья. Суточный объем поставок нефти по морю к 3 февраля вырос на 125 тыс. баррелей и достиг 3,456 млн баррелей.

Это все, разумеется, не означает, что теперь у рубля начнется новый Ренессанс. Но и хоронить деревянный и кричать о том, что скоро 90 или даже 120 – я бы не спешил.

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Сегодня в 18:15, просмотров: 187, комментариев: 0
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