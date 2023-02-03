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Проверка на ценности

Третьяковку заподозрили в нарушении защиты традиционных ценностей

Проверка на ценности
Фото: culture.ru

Заметила, что как только в России берутся за защиту чего-либо (будь то дети, религиозные чувства или традиционные ценности), то особенно активные граждане начинают истерить по поводу и без. Вот, например, показательный случай из Москвы – посетитель Третьяковской галереи пожаловался в Минкульт из-за «оскорбительных экспозиций». Мол, в цикле «Тайная вечеря» сложно понять, кто является Иудой, расстроился из-за изображений «алкоголиков» на полотнах 20-го века и возмутился отсутствию головы у статуи Пьета. Мужчина также уточнил, что после знакомства с некоторыми экспонатами испытал глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности.

СМИ сообщают, что Министерство культуры РФ запросило у Третьяковской галереи отчет о соответствии постоянной экспозиции духовно-нравственным ценностям для того, чтобы ответить на жалобу того самого посетителя.

Это что, шутка, да? Теперь сотрудники всех учреждений культуры должны отчитываться перед любым, у кого розовые очки разбились из-за «деструктивных» на их взгляд статуй и картин? И от любого такого «общественника» не отмахнутся, покрутив пальцем у виска?

Забавно, что никто не воспринимает искусство как отражение реальности. А под носом разрушение этих самых ценностей тоже привыкаем не замечать. Вот, например, совсем недавно УМВД Югры поделилось статистикой преступлений в сфере домашнего насилия. Динамика снижения совершенно незначительна. А сколько женщин выбирают молчать и терпеть, потому что не знают, куда обратиться?

Или, например, школьная травля. Мы, с одной стороны, пытаемся оградить детей от всего тлетворного – жестоких компьютерных игр, алкоголя и прочего, но эта проблема замалчивается и не решается до сих пор. Да, в прошлом году в ХМАО появилась кнопка для жалоб на буллинг, но возымеет ли эта мера результат – вопрос хороший.

Поэтому давайте взглянем на окружающую действительность более трезво и начнем решать реальные проблемы. А особо впечатлительные, которые оскорбляются от вида картин, сидите дома и проводите проверку на ценности над собой.


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Сегодня в 20:59, просмотров: 249, комментариев: 0
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