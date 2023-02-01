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Берегите природу… и свой кошелек!

Насколько окажется эффективна новая мера борьбы с теми, кто мусорит в лесах

Берегите природу… и свой кошелек!
Фото: УрГЭУ

В Свердловской области водителей, выбрасывающих мусор в лесах, вычислят с помощью фотокамер, установленных в лесах региона. Штраф придет собственнику транспорта: физическое лицо заплатит от 10 до 50 тысяч рублей, юридическое – от 30 до 120 тысяч рублей. Насколько эта мера окажется эффективна, комментирует заведующий кафедрой конституционного и международного права УрГЭУ, доктор юридических наук Александр Савоськин.

«Тема свалок горячая, и решать что-то необходимо. Однако новая мера пока выглядит скорее популистской. Состав правонарушения доказать легко, но как часто и внимательно за этим будут следить – вопрос, - отметил Александр Савоськин. - В статье деяние приравнено к последствию: причинение вреда окружающей среде, выразившееся в выбрасывании мусора. Несмотря на то, что все мы понимаем: вред окружающей среде причиняет не факт выбрасывания мусора, а последствия засорения леса – такая формулировка играет на руку правоприменению, освобождая от необходимости доказывать вред окружающей среде через экспертизу».

В Свердловской области рассматривать административные дела по статье 8.2. КоАП РФ уполномочены региональное Министерство природных ресурсов и экологии и Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. Вторая структура сообщила о приобретении специального видеооборудования. Однако камер, которые есть и будут размещены в лесном фонде, недостаточно, чтобы эффективно следить за всеми окрестными лесами, считает Александр Савоськин. Кроме того, правонарушители могут обойти зону охвата оборудования или даже намеренно причинить ему вред. Если удастся использовать данные с камер наблюдения ГИБДД и видеофиксацию, сделанную силами граждан, система сможет работать.

Юриста также беспокоит, какой объем выброшенного мусора повлечет наказание. Номинально под статью подходит как окурок, выброшенный из окна, так и полный кузов отходов самосвала. Однако эксперт УрГЭУ сделал акцент на том, что в общих положениях Кодекса есть правило: когда внешне все признаки правонарушения имеются, но оно малозначительно, лицо, составляющее протокол, на свое усмотрение может принять решение не относить такое деяние к правонарушению.

Александр Савоськин пояснил, что автовладельцу освободиться от штрафа весьма непросто. Исключение – если транспортное средство было угнано, и факт можно доказать (заявление в полицию). А если транспорт принадлежит вам, но мусор выбросил пассажир или находившийся за рулем другой человек, штрафовать все равно будут собственника. Разве что тот, кто намусорил, признает свою вину, тогда протокол переоформят на него.


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Сегодня в 15:21, просмотров: 117, комментариев: 0
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