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​Крюк на кладбище

Последний путь в Сургуте может стать значительно длиннее

​Крюк на кладбище
Фото автора

На итоговой пресс-конференции главы Сургута журналистка задала Андрею Филатову вопрос о негативном отношении жителей к месту расположения планируемого зала прощаний. Андрей Сергеевич пообещал изучить озабоченность, несмотря на то, что, по его словам: «О негативе в первый раз слышу, в повестку «красной лампочки» это не попадало…»

Негативное отношение жителей проявилось на публичных слушаниях по внесению изменений в генеральный план, где одним из вопросов было размещение зала прощаний возле тубдиспансера. Сургутяне обратили внимание на то, что подобная локация социального объекта обрекает траурную процессию делать такой нехилый крюк. Вначале близкие усопшего объезжают Нефтеюганское шоссе, постояв при этом на «белоярском» светофоре. А потом уже вместе с близким человеком, которого провожают в последний путь, будут собираться на мосту через «Нефтеюганку». В общем, жители весьма подивились инициативе местных властей по такому «кладбищенскому квесту», и предложили рассмотреть возможность разместить зал прощаний вдоль Аэрофлотской. Тем более, что там свободных мест навалом.

При этом понять, почему власти готовы создать такие неудобства для людей, и без того потрясенных потерей близкого, не мудрено. Округ, на деньги которого, собственно, и строится зал прощаний, исходит из своих соображений – где ему удобно. А удобно там, где уже расположены объекты здравоохранения. Ну а кто в наше время с начальством спорит? А то, как это отразится на людях – так им (людям) не привыкать.


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30 января в 08:08, просмотров: 1642, комментариев: 0
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