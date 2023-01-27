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​Мелочь, а неприятно

Отмена деклараций депутатов и сенаторов – очередная мелочь, отрывающая власть от людей

​Мелочь, а неприятно
Фото avtovzglyad.ru

С большим интересом прочитал блог депутата сургутской думы Алексея Кучина с его обзором нового закона, который отменяет обязательства парламентариев и сенаторов публиковать декларации о доходах и имуществе. Позволю себе на страницах нашего портала подискутировать с Алексеем на эту тему.

Если максимально коротко изложить позицию уважаемого парламентария, то он не видит особого практического смысла в публикации данных о доходах и имуществе (хотя сам не прекратит это делать даже после принятого закона, что похвально). Со многими пунктами в аргументации этой позиции я соглашусь.

Действительно, ежегодная кампания по отчетности чиновников и депутатов в большей степени давала хлеб моим коллегам-журналистам по всей стране, а также материалы для хайповых заголовков и забавных обзоров, типа «Рейтинг самых богатых депутатов Сургута / Югры». У среднего избирателя чтение этих деклараций (если он вообще до этих данных доберется, что вряд ли) вызовет разве что чувство классовой ненависти и уверенности, что «они там во власти все зажрались». Антикоррупционных расследований, в основу которых легли подобные декларации, исчезающе мало. То есть, в принципе, внешне ситуация выглядит так, что не станет этой отчетности – и бог с ней, ничего в стране не изменится. Только больше бизнесменов придет в парламенты, поскольку они ранее не очень хотели имущество перед всем народом выворачивать.

Это так. Но есть несколько принципиальных «но», о которых хочется сказать.

Во-первых, публикация деклараций была хоть каким-то инструментом, который создавал для не очень хороших людей сигнал, что борзеть нужно в меру. Это мы тут в Сургуте сидим, как в заповеднике. У нас в принципе все в порядке (насколько это может быть в России) в нашей думе, и откровенных коррупционеров там, по моим данным, нет. Это не значит, что в других местах все так же хорошо. И я не могу принять аргумент «если надо будет – все равно спрячут». По этой логике нужно упразднить Уголовный кодекс – преступники ведь, если надо, сбегут.

Это так не работает. Если кто ворует и прячет – декларация поможет понять расследователям, кем бы они ни были, что человек хочет показать, а что стесняется. Это, может, коснется 0,1 процента тех, кто опубликовал декларацию. Но, знаете, у нас статья 105 УК РФ «Убийство» тоже касается ничтожно малого количества людей, но касается. Мы ее не никуда не деваем.

Во-вторых, речь идет в основном об отмене публикации данных о доходах и имуществе. То есть те, кто получает зарплату в той или иной думе, будут отчитываться, как раньше, а депутаты на неосвобожденной основе – будут делать это реже и иначе, но все равно делать. Просто людям не покажут. Чуете, да, подвох? Одно дело, если бы взяли да отменили все декларации, гуляй, кто хочет. А тут отменили не декларации, а нашу с вами возможность на них посмотреть. Мелочь? Вроде бы да, мельчайшая мелочь. А неприятно. И с последствиями.

И отсюда – в-третьих. Я бы, может, и не стал писать этот текст и уделять какое-то внимание этому законопроекту. Возвращаясь к аргументации Алексея – страна действительно не рухнет, депутаты вряд ли начнут лопаться от внезапно выросшего безнаказанного коррупционного дохода, никакой трагедии нет. Но эта ситуация – не точка, а запятая. Не отдельный звук, а часть аккорда, который входит в большую симфонию под названием «Отрыв власти в космос».

Когда у какой-нибудь муниципальной думы как будто невзначай забирают небольшое и малозаметное полномочие и передают ее в местную администрацию – мы тоже не бегаем и не хватаемся за голову. А через несколько лет подобной практики выясняется, что так, по мелочи, у парламента (который вообще-то людей должен представлять) пооткусывали столько, что от целого торта осталась одна вишенка. В Сургуте, кстати, так и происходит, и еще не все закончилось.

И с публикацией деклараций то же самое. Так в очередной раз россиянам сказали: «Не ваше дело». И еще скажут. И еще. И еще. И мы не заметим, как, например и очень условно, депутаты станут не избираемыми, а назначаемыми из регионального правительства (оно и сейчас отчасти так, но можно ведь оформить официально). Или еще что подобное.

Я много за что могу критиковать нашу федеральную власть, но вот что она умеет делать качественно, филигранно и крайне эффективно – варить лягушек. Для этого, как вы помните, нужно не бросать субъект сразу в кипяток, потому что может с перепугу выскочить. Нужно положить его в обычную воду, которую следует медленно-медленно нагревать.

Почувствуйте себя этой лягушкой. Нам еще на один градус температуру под кастрюлей подняли.


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Сегодня в 12:35, просмотров: 267, комментариев: 0
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