Дети с холодным оружием в кафе — первые результаты маргинализации гуманитарного капитала в России

История о том, как дети с ножами и электронными сигаретами без стеснения сидели в сургутской кафешке, сама по себе не масштабна, но сигнализирует о важных вещах. В первую очередь, о том, что в нашем конкретном городе и по всей стране планомерно проваливается гуманитарный и человеческий капитал. Так что подобных случаев мы будем видеть больше и чаще.

Гуманитаризация или маргинализация?

Такие эксцессы всегда случаются и в любом обществе. Но если мы изучаем конкретно Сургут, то эта история снова возвращает к большому разговору о том, каким стратегическим путем идет наш город. Это или гуманитаризация, то бишь развитие человеческого капитала, или маргинализация.

Все последние осуществляемые реформы в области городского развития как территории, как сообщества людей, как некоего культурного кластера и так далее по всем этим позициям, на протяжении последних 20 лет активно указывают на то, что как раз в строительстве гуманитарного капитала у нас происходят очень большие ошибки. Население, которое могло бы с большой долей вероятности планировать свою перспективу в регионе, в частности, в Сургуте, получать качественное образование и в дальнейшем получать качественную, квалифицированную работу этим самым гуманитарным капиталом развивать, вымывается. Оно заменяется населением совершенно противоположных характеристик: людьми с очень коротким лагом планирования своего будущего и, соответственно, будущего своих детей.

Класс — ниже среднего

Когда мы говорим о развитии гуманитарного капитала, об инвестициях в гуманитарный капитал конкретного муниципалитета, мы подразумеваем не создание условий жизни для элит, для богачей, если очень опошлять, а создание условий для расширения среднего класса. И формально люди, занимающиеся управлением территорией, кстати, считают, что они работают со средним классом. И, соответственно, все их действия уже от этой исходной ошибки — ложные. У нас перекос в сторону массового, как бы считающегося сверхдоступным, жилья. Некачественного с точки зрения не инженерных характеристик, а создания социума, который попадает в это жилье. Это жилье не формирует качественный социум. По всем формальным показателям город прекрасно развивается: строится жилье, строится соцкультбыт, школы, какие-то учреждения ДДУ, поликлиники, больницы. Но когда мы начинаем содержательно смотреть на структуру населения, на такие характеристики, как образовательная база, профессиональная занятость, уровень дохода, источники дохода, количество источников дохода, владение предметами бытовыми от ТВ, холодильника до автомобиля и так далее, мы видим, что качество этого населения падает. И разнузданной шпане, которая в торговом центре с ножом бегает за посетителями, курит вейпы, мы уже не удивляемся, а воспринимаем это как что-то обыденное.

Много шума — и ничего

При правильной социальной политике воспитывалось бы иное население — да, подобные инциденты были бы, но их частота, массовость и реакция на них социума была бы иными. То, что сегодня называется ты всплеском возмущения в пабликах — это не более чем взрыв эмоций, который тут же исчезает: покричали, затихли, забыли. Это говорит об очень короткой памяти нашего населения, о том, что оно не рефлексирует, не организуется в социум для решения тех или иных своих насущных жилищных задач. Вот чем отличается неорганизованное общество, общество с низким социальным качеством от общества развитого.

А мальчик с ножом являет собой проблему более глубокую и широкую. Это не просто угроза конкретно окружающим, и, боюсь, она не так хорошо решаема, как просто наказание шпаны.

По материалам проекта «О чем говорят»