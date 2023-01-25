Мусорная реформа в Югре буксует – опять люди виноваты. Или кто?

«Люди, не доверяя системе, начинают кидать в баки для вторсырья все подряд, либо делают элементарные ошибки. И, соответственно, никаких улучшений не происходит. Зачастую содержимое контейнеров для раздельного сбора оказывается одинаковым, смешанным. По итогам реализации наших пилотных проектов в городах стало понятно, что отсортировывается только 3-5 процента от всего объема ТКО».

Так региональный оператор по обращению с отходами «Югра-Экология» описывает проблемы с реализацией мусорной реформы и в целом внедрения системы по раздельному сбору ТКО. Как всегда, народ достался не тот. Подвезли бы сюда немцев каких-нибудь, которые по шести контейнерам весь мусор раскладывают – тогда можно было бы жить. А с нашими каши не сваришь.

Дорогая, уважаемая «Югра-Экология». Понимаю всю глубину ваших проблем, искренне сочувствую. Осмелюсь широкими мазками описать ситуацию так, чтобы начертить хотя бы примерный выход в позитивную плоскость.

Начать следует с того, что самый педантичный из немцев, тщательно моющий упаковку от сливочного сыра перед отправкой ее в отделение «Пластик», каких-то лет 50 назад благополучно выбрасывал банку от пива на улице, а лет 200 назад – содержимое своего ночного горшка опрокидывал прямо в окно (если что – я утрирую). Но от этих грехов у них получилось избавиться, причем не при помощи импорта новых цивилизованных людей. А благодаря долгой, муторной, тяжелой, кажущейся неблагодарной просветительской работе.

У всех цивилизованных стран, где сейчас система разделения мусора работает достаточно эффективно или хотя бы сносно, на внедрение этой системы уходили даже не годы, а десятилетия. По формальному признаку мусорная реформа в России началась безумно поздно в 2020 году. То есть даже если бы власти всех уровней бросились, как не в себя, убеждать россиян в целом и югорчан / сургутян в частности сортировать мусор, за два года эффект был бы все еще незначительным. А мы понимаем, что власти у нас, мягко говоря, занимаются другими вопросами, и раздельный сбор мусора едва ли входит в топ-100 по приоритетам.

Так что зафиксированная вами эффективность в 3-5 процентов – это еще очень даже неплохо. Если пересчитать на население Югры, то это около 80 тысяч людей, которые уже пытаются что-то там сортировать – как население небольшого города. И это при условии, что практически никто из югорчан не представляет себе, как вы собираетесь с этим вроде бы отсортированным мусором обращаться, куда везти, во что перерабатывать. И немаловажно – что от этого всего будет самим людям, которые разобрали эти отходы по разным пакетикам, отнесли и положили в нужные контейнеры. Так что считайте, что у вас в активе порядка 80 тысяч голимых экологических энтузиастов, которые, как Портос, сортируют мусор потому, что сортируют мусор.

А дальше – нужно заниматься просвещением. Без конца и края показывать эти ваши сортировочные линии. Убеждать людей в том, что контейнер с вторсырьем не высыпается в ту же машину и не едет на ту же свалку, что и бак с обычным мусором. Рассказывать об экономических эффектах сортировки. Показывать, что «этот коврик был произведен из сданного в переработку пластика». Проводить бесконечные экологические акции, расставлять активистов и ваших собственных представителей у площадок с контейнерами, чтобы объяснять людям, какие отходы и куда нужно кидать. Внедряться в школы и рассказывать детям о важности сортировки отходов (возможно, именно нынешние младшие школьники станут первым поколением, которое будет этим заниматься более-менее полноценно). И так далее.

Только таким образом можно решить вашу (и нашу общую) проблему. Можно, конечно, в перерыве сесть, утереть пот и в сердцах воскликнуть то, что сказали вы: «Эх, ну что же вы, люди!» А потом сжать зубы и продолжать, очень долго и упорно. Тогда все получится.