В России может быть затруднен выезд на машине зарубеж. Зачем же?

Не устаю поражаться мудрости и заботливости о нашем здоровье дорогой Госдумы. Сами подумайте – раньше люди как выезжали из страны на автомобилях? Самостоятельно. Что, разумеется, создавало сплошные неудобства. Ну, к примеру, пробки на границе.

А что теперь будет? Теперь, точнее начиная с 1 марта, нужно будет заранее резервировать время и место выезда. Правда все это предлагается осуществить ненадолго. До марта 2024-го. Но… нет, как известно, ничего более постоянного, чем временное. Так, по крайней мере, предложил глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.

Так и хочется поблагодарить за заботу о нашем здоровье. Я так понимаю, предложение это сделано по многочисленным просьбам трудящихся, проводящих бесконечные часы в никому не нужной пробке. Ведь пробки – это стресс и эмоциональное истощение, пагубно влияющие на здоровье. Печаль однако. А теперь же, по всей видимости, наступят порядок и красота. И никакой потери времени и нервов.

Однако возникает коварный такой вопрос – а что, теперь выезд на машине будет носить разрешительный характер? Отметаю вредные мысли. Конечно же, уведомительный. Ну как я могу! Правда, заранее нужно будет, как я понимаю, оформить некоторое количество бумажек. Интересно, а рекомендация из райкома партии для одобрения выезда потребуется? Помню, помню. Проходили. Замечательные такие были процедуры.

А что если резервирование приведет к тому, что очередь на это самое резервирование надо будет занимать за несколько месяцев? К примеру, если ближайшие 3-5 месяцев будут уже, скажем так… зарезервированы другими. Хотя, с другой стороны, мы же с вами понимаем. Здоровый образ жизни требует ответственного подхода и планирования отпуска заранее.

Ну а если серьезно. Поскольку данное мероприятие предлагается осуществить начиная с 1 марта 2023, представляю какое количество автомобилистов возжелают с ветерком прокатиться, скажем, по автобанам Грузии или хайвеям Казахстана ДО того как. Так сказать, насладиться не зарезервированным заранее вариантом проезда.

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