Какие перспективы у рубля

Цены на энергоносители в целом снижаются. Средняя цена на российский сорт нефти Urals с 15 декабря 2022 г. до 14 января составила $46,82/барр., сообщил Минфин РФ. При этом российская валюта укрепляется. Парадокс, никак иначе. Неужто темпы экономического роста восстанавливаются, а геополитическое напряжение идет на спад? К сожалению, нет.

Основная причина «сильного» рубля – перезапуск бюджетного правила. Закрывая дефицит бюджета, Банк России возобновил интервенции на валютном рынке. Как отмечают в Минфине, с 13 января по 6 февраля 2023 г., ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,2 млрд руб. Это, в принципе, относительно небольшая сумма. Исходя из курса юаня к рублю на Мосбирже на 16 января 14:25 мск будет продано чуть более 5,4 млрд юаней до начала февраля.

Что может пойти не так? Может ли продажа валютных резервов привести к развороту тренда в паре USD/RUB? Если да – под давлением окажутся доходы экспортеров, а дефицит бюджета снова вырастет. Масла в огонь могут добавить и новые санкции – 5 февраля вступает в силу потолок цен на произведенные в России нефтепродукты. По некоторым прогнозам, даже при цене российской нефти на уровне $60, дефицит федерального бюджета в этом году может составить более 4,5 процента ВВП.

Выручит ли Минфин на 100 процентов бюджетное правило? Не уверен. Для полноценного наполнения бюджета нужно ослабить рубль. Хотя тут уже задачка для ЦБ. Если рубль пойдет на более комфортные для Минфина уровни – 75-80 за доллар, то может вновь поднять голову инфляция. Значит, опять придется поднимать ставку. Получается – зазор для творчества невелик.

Будем надеяться на Китай? Оживление экономической активности там толкает нефтяные котировки вверх в последние дни. Однако надолго ли?

Короче говоря, наступивший год подкинет и Минфину и ЦБ новые и весьма непростые задачки. А что делать нам – простым смертным? Пока, очевидно, то, что и делали ранее. Держать инструменты в юанях и замещающие облигации в долларах. Не торопиться скидывать наличные доллары или евро. Посмотрим пока. Да и на международных рынках, думаю, доллар должен потихоньку снова подрасти.

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