16+
Логотип Сиапресс
USD  68,2892   EUR  73,8298  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Власти, которая сидит у крана с нефтью и газом, неинтересно развивать бизнес

В России предпринимательский доход получают 2 процента жителей. Это очень мало

Власти, которая сидит у крана с нефтью и газом, неинтересно развивать бизнес
Фото из социальных сетей автора

Как вам цифры? Я накидаю свои выводы, а вы дополните, пожалуйста, в комментариях.

1. В стране нет рыночной экономики. Все врут. В рыночной экономике не может быть так мало людей, вовлеченных в свой бизнес.

2. Ориентир на поддержку бизнеса, а не на создание условий для развития индивидуальной предпринимательской инициативы говорит о том, что рыночная экономика людям, находящимся у власти и крана с нефтью и газом, не нужна. Они стары для бизнеса и понимания его механизмов. А молодых и несогласных они избегают.

3. Так много людей, зарабатывающих в найме, свидетельство того, что у них нет ясности будущего, туманно настоящее и непредсказуемое прошлое. С таким количеством неизвестных бизнес не построить.

4. Вывески на кофейнях, магазинах, ателье «основано в 1991 году» мы не увидим через 10 лет. И через 15 – тоже.

5. Предпринимательство есть свидетельство силы. Чем больше предпринимателей, тем сильнее и здоровее общество.

6. Население старое, молодых мало. Предпринимательством занимается молодежь. Тех, кто 30 лет в найме, и уходящих в собственное дело после 50 лет, по пальцам пересчитать.

7. Стране нужна новая экономическая политика, направленная на создание реальных условий для бизнеса, а не на бумаге. Иначе нефтяная труба станет проклятьем для всей страны. Производству – зеленый свет, НДС вниз, страховые взносы вниз, КНД развернуть в сторону профилактики, любые неналоговые обязанности через вычеты, убрать двойные блокировки счетов, время на согласование на воду, свет и газ уменьшить до нескольких дней, малому бизнесу – дорогу и везде зеленый свет.

Оригинал


нравится (6) не нравится (3)
16 января в 14:26, просмотров: 649, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
16 января в 16:25
О чем это госпожа Горячая говорит? Не в «горячечном» ли бреду она это говорит? Она выдвигает 7 пунктов, что Владимир Ленин со своими «апрельскими тезисами»отдыхает. Между тем, в стране уже тридцать лет нет плановой экономики. Госпоже Горячей известно, что в стране прошла беспрецедентная приватизация госсобственности. Конечно ей известно, что сотни тысяч, если не миллионы государственных предприятий получили новых «эффективных» собственников. По смыслу, которые должны были бы наладить предпринимательство на бывших госпредприятиях и выпускать на них от швейных иголок до космических спутников. И где же все это? Где это все, госпожа Горячая? Где все космические спутники? Ничего нет. Все бывшие заводские цеха и заводы «предприниматели» превратили в склады и в торговые точки. «Купи-продай» - вот и вся их «предпринимательская» деятельность была в 90-х годах. И при этом все промышленные предприятия госсектора банкротились на потоке, а квалифицированный персонал просто выгоняли на улицу. Разве это не известно госпоже Горячей? И что осталось, тоже известно госпоже Горячей. А по факту остался лишь энергетический сектор, который сегодня кормит и содержит всю страну. Тогда «Неча на зеркала пенять, коли рожа криво». Таковы были установки либералов. Ведь что наши молодые и «горячие ребятишки -реформаторы» удумали? Что они нам эти «горячие» головы говорили ? Ведь они тоже тезисы выдвигали. Какие тезисы? Такие, что нам нужно иметь только деньги, А промышленный капитал, в виде заводов и фабрик, с рабочими надо похерить. И все. Мол надо иметь не промышленный капитализм, а всего лишь финансовый капитализм. И все. Проще говоря, надо иметь деньги в виде долларов, евро и покупать все там, за бугром. Потому что там за бугром, промышленный капитализм. Там предприниматели работают в сфере промышленности и произведут нам все. А нам этого не надо. «Мы папуасы».Нам надо только зарабатывать валюту на продаже энергоресурсов. И все. У нас сырья немеряно. Поэтому нам в стране и нужен финансовый капитализм. Либерально- монетаристская модель экономики, по научному. И все. . Предприниматели должны только в сфере финансов. Они же спекулянты, по советским определениям. Сказано-сделано. И что в результате получили? А получили то, что без денег никто в стране и пальцем не пошевельнёт. Возьмём ту же сферу строительства. Без финансов никто дом не построит. Там откаты в 50%. Об этом откровенно, кстати сказала в Когалыме, наш Губернатор Наталья Владимировна Комарова. И она не открыла Америки и не сказала ничего нового. Она констатировала факт, что в строительстве «все в доле». Потому что у нас финансовый капитализм в стране. При промышленном капитализме такое было бы невозможно по определению.
Вернёмся к нашим баранам. Вот Госпожа Горячая, привела нам обывателям, свои «январские тезисы». Видимо сказались на ее психике долгие новогодние праздники. Тезисы новой экономической политике-в стране. Или НЭП по-ленински. То есть она хочет финансовый капитализм в стране заменить на промышленным капитализмом. Хорошая мысль и главное вовремя озвученная. Мол везде должны быть только предприниматели и никто не должен работать по найму. Согласно ее тезисов РФ будет страной сплошных предпринимателей. Все будут предприниматели. И сапожник в мастерской, и Нефтяник на буровой. Все будут получать доход от своей предпринимательской деятельности. А как же тогда чиновники? Госпожа Горячая, оказывается, их хочет посадить на голый оклад. Она хочет лишить их сегодняшнего «предпринимательского дохода». Ну уж фигушки! Это же экономическая революцию!
А если серьезно, то вряд ли тезисы, уважаемой госпожи Горячей, имеют сегодня практический смысл. Потому что теорию об экономическом базисе и соответствующей ей настройке никто не отменял. Если изменить экономический базис, то посыплется и политическая надстройка. Так гласит теория.
А посему все эти тезисы нужно пока выбросить в корзину. Нужно заниматься улучшением экономического базиса, то есть существующего финансового капитализма в стране. Здесь работы непочатый край. И заесть тоже можно предложить некоторые тезисы. Как-то. Надо хранить ФНБ не США. Надо сажать и конфисковывать имущество у коррупционеров. надо уменьшать откаты в строительстве до общеевропейских 15%. И так далее по списку. И все.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Две сургутянки нарушили новый закон по содержанию домашних животных 816
  2. В Сургуте загорелась емкость возле автозаправки 680
  3. Власти, которая сидит у крана с нефтью и газом, неинтересно развивать бизнес 649
  4. Второй «Аватар» – путь в никуда? // Впервые вижу 616
  5. В России может появиться единая платежка за ЖКУ 572
  6. ​Бастрыкин взял на контроль нападение на врача в больнице Мегиона 570
  7. Пьяного дебошира сняли с авиарейса «Нижневартовск – Москва» 548
  8. Югорчанин попался на незаконной охоте на соболей 545
  9. Расселить аварийное жилье в Сургуте планируется до октября этого года 533
  10. В Югре на Крещение оборудуют 63 купели 469
  1. В Сургуте женщина зарезала своего сожителя в канун Рождества 2794
  2. В Мегионе из-за аварии на теплотрассе в домах пропало отопление 2176
  3. ​Цепляемся за норму 2119
  4. Вице-мэр Нижневартовска ушел в отставку 2093
  5. В Пойковском пьяный житель зарезал жену и мужчину 2069
  6. ​Деды и дети 1986
  7. Еще одна брешь 1916
  8. В Нефтеюганске при пожаре в жилом доме пострадали люди // ВИДЕО 1823
  9. ​Ипотека в 2023: роскошь или доступная реальность 1815
  10. ​В ЗАГСе Сургутского района назвали необычные имена для новорожденных 1792
  1. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4519
  2. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 4325
  3. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 3783
  4. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3748
  5. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 3605
  6. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 3601
  7. Её духовное наследие - бесценное сокровище 3481
  8. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3473
  9. ​«Государственный человек» 3362
  10. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3222

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика