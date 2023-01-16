В России предпринимательский доход получают 2 процента жителей. Это очень мало

Как вам цифры? Я накидаю свои выводы, а вы дополните, пожалуйста, в комментариях.
1. В стране нет рыночной экономики. Все врут. В рыночной экономике не может быть так мало людей, вовлеченных в свой бизнес.
2. Ориентир на поддержку бизнеса, а не на создание условий для развития индивидуальной предпринимательской инициативы говорит о том, что рыночная экономика людям, находящимся у власти и крана с нефтью и газом, не нужна. Они стары для бизнеса и понимания его механизмов. А молодых и несогласных они избегают.
3. Так много людей, зарабатывающих в найме, свидетельство того, что у них нет ясности будущего, туманно настоящее и непредсказуемое прошлое. С таким количеством неизвестных бизнес не построить.
4. Вывески на кофейнях, магазинах, ателье «основано в 1991 году» мы не увидим через 10 лет. И через 15 – тоже.
5. Предпринимательство есть свидетельство силы. Чем больше предпринимателей, тем сильнее и здоровее общество.
6. Население старое, молодых мало. Предпринимательством занимается молодежь. Тех, кто 30 лет в найме, и уходящих в собственное дело после 50 лет, по пальцам пересчитать.
7. Стране нужна новая экономическая политика, направленная на создание реальных условий для бизнеса, а не на бумаге. Иначе нефтяная труба станет проклятьем для всей страны. Производству – зеленый свет, НДС вниз, страховые взносы вниз, КНД развернуть в сторону профилактики, любые неналоговые обязанности через вычеты, убрать двойные блокировки счетов, время на согласование на воду, свет и газ уменьшить до нескольких дней, малому бизнесу – дорогу и везде зеленый свет.
Вернёмся к нашим баранам. Вот Госпожа Горячая, привела нам обывателям, свои «январские тезисы». Видимо сказались на ее психике долгие новогодние праздники. Тезисы новой экономической политике-в стране. Или НЭП по-ленински. То есть она хочет финансовый капитализм в стране заменить на промышленным капитализмом. Хорошая мысль и главное вовремя озвученная. Мол везде должны быть только предприниматели и никто не должен работать по найму. Согласно ее тезисов РФ будет страной сплошных предпринимателей. Все будут предприниматели. И сапожник в мастерской, и Нефтяник на буровой. Все будут получать доход от своей предпринимательской деятельности. А как же тогда чиновники? Госпожа Горячая, оказывается, их хочет посадить на голый оклад. Она хочет лишить их сегодняшнего «предпринимательского дохода». Ну уж фигушки! Это же экономическая революцию!
А если серьезно, то вряд ли тезисы, уважаемой госпожи Горячей, имеют сегодня практический смысл. Потому что теорию об экономическом базисе и соответствующей ей настройке никто не отменял. Если изменить экономический базис, то посыплется и политическая надстройка. Так гласит теория.
А посему все эти тезисы нужно пока выбросить в корзину. Нужно заниматься улучшением экономического базиса, то есть существующего финансового капитализма в стране. Здесь работы непочатый край. И заесть тоже можно предложить некоторые тезисы. Как-то. Надо хранить ФНБ не США. Надо сажать и конфисковывать имущество у коррупционеров. надо уменьшать откаты в строительстве до общеевропейских 15%. И так далее по списку. И все.