Губернатор Югры Наталья Комарова поздравляет с Новым годом

Дорогие земляки!

Завершается 2022 год. Он показал силу нашей сплоченности, стремление идти вперед.

Встречая Новый Год, мы ждем поздравлений от родных, близких, самых дорогих сердцу людей, помогаем тем, кто нуждается в нашей поддержке. Особая благодарность югорчанам, защищающим нашу Родину, тем, кто сейчас несет вахту.

Следующий год объявлен президентом Российской Федерации Годом педагога и наставника. В Югре он будет наполнен ещё одним важным смыслом. 2023 год – Год взаимопомощи. Его главные герои – наши земляки. Например, участники международного Гуманитарного Добровольческого Корпуса, 221 учитель-волонтер.

Встречая Новый год, мы всем сердцем хотим, чтобы наша вера в добро победила, позволила обойти стороной беды, несчастья, чтобы в каждой югорской семье царил мир, благополучие, родные и близкие были здоровы, счастливы. Пусть 2023 год будет таким – счастливым, добрым, победным, лучшим для каждого из нас.

Передаю самые теплые поздравления с Новым годом от югорчан нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, жителям Макеевки Донецкой Народной Республики, югорчанам участникам специальной военной операции, их семьям.

С Новом годом, дорогие земляки! С Новым годом, любимая Югра!