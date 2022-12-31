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​Год был очень непростым, но Сургутский район продолжает расти и развиваться

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравляет с Новым годом

​Год был очень непростым, но Сургутский район продолжает расти и развиваться
Фото: администрация Сургутского района

Уважаемые земляки, друзья!

Заканчивается 2022-й год. Он был очень непростым, но Сургутский район продолжает расти и развиваться, несмотря на все трудности.

Нам есть чем гордиться: 420 семей районе улучшили свои жилищные условия, введены современные школы в посёлках Солнечный и Нижнесортымский, завершены работы по девяти объектам благоустройства. Даже в самых удалённых поселениях начали работу молодёжные центры. И это - только малая часть того, что сделано в уходящем году.

Он запомнится еще и целой чередой мероприятий: Бардовский фестиваль, Югракон, «Битва Чемпионов» и многие другие. Наши спортсмены установили российский и мировой рекорды!

Друзья! От всей души поздравляю вас с новым, 2023 годом! Пусть в ваших домах всегда будет мир, уют, и благополучие!


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31 декабря 2022 в 08:53, просмотров: 615, комментариев: 0
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