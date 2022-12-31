Главврач ОКДЦ Ирина Урванцева поздравляет с Новым годом

Уважаемые югорчане, дорогие земляки!

Поздравляю вас с 2023 годом, Годом взаимопомощи в Югре!

Мы живем на севере и для нас слова «поддержка», «чувство локтя», «помощь» имеют особенное значение. 50-70 лет назад это было необходимо - мы приспосабливались к суровому климату и сложным бытовым условиям. Всегда были готовы прийти на выручку друг другу. Также и сегодня важно объединиться: оказать сочувствие, понимание, протянуть руку помощи. Без сердечного тепла жить очень непросто.

Пусть Год взаимопомощи в Югре подарит возможность проявить бесценные качества человека - великодушие, чуткость, милосердие, и оказать искреннюю поддержку тому, кому это необходимо.

Отмечу, что наступающий 2023 год ознаменован юбилейной датой – 25летие со дня первой операции на открытом сердце в Югре! Это событие определило перспективное развитие кардиохирургии в округе.

Здоровье – бесценный ресурс. Берегите его!

Желаю семейного благополучия и поддержки близких.

С Новым годом!