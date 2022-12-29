Фестиваль «Югракон» – место распространения самых что ни на есть традиционных ценностей

Ханты-Мансийская и Сургутская епархия в лице ее руководителя митрополита Павла выступила против насаждения т.н. «западных» ценностей в Югре, в частности, посредством фестиваля «Югракон», о котором мы неоднократно говорили на страницах siapress.ru. «Костюмы персонажей западных мультиков, героев Марвелла и Анимэ, где все пронизано налетом эротизма и ЛГБТ. Хочется спросить у организаторов ну и что дальше? Где смысл и содержание?» – задает вопрос уважаемый митрополит. Что ж, давайте поговорим про смысл и содержание.

Мой тезис следующий – «Югракон» представляет и пропагандирует самые что ни на есть традиционные ценности для нашей страны. Не верите? А вот вам примеры.

Итак, один из самых кассовых фильмов студии Marvel, в героев которого переодевались некоторые участники «Югракона» – «Мстители. Финал». Последняя битва между силами добра (в лице преимущественно землян и супергероев) и зла (в лице инопланетной расы). В случае победы последнего главный злодей Танос при помощи «Перчатки Бесконечности» сотрет из бытия ровно половину всех живых существ во Вселенной. В решающий момент, когда триумф негодяев близок, Перчатка оказывается в руках одного из героев MarvelТони Старка («Железный человек»), он адаптирует ее к своему костюму и использует, чтобы уничтожить захватчиков. Проблема в том, что сила Перчатки убийственна для простого землянина, о чем Тони Старк знал заранее – но все равно сделал то, что сделал, после чего умер.

Чем вам не ратный подвиг во имя не просто Родины (планеты Земля), но и половины всех живых существ целой Вселенной? Да еще и с очевидным и сознательным самопожертвованием. Разве это не является одной из важнейших ценностей для современной России?

Продолжим. Трилогия фильмов «Властелин колец», традиционно любимая всеми участниками разнообразных конвенций, включая «Югракон». Там, где маленький и слабый хоббит Фродо Бэггинс несет Кольцо Всевластья к огненной горе, чтобы там его уничтожить и прекратить наступление сил зла. Это в чистом виде отражение библейского сюжета о борьбе с искушением с элементами самопожертвования.

Предмет обожания сотен миллионов людей, включая многих посетителей «Югракона» – «Звездные войны». Если брать классическую трилогию, то там целая россыпь сугубо традиционных российских ценностей. В конце фильма «Возвращение джедая» император Палпатин (мастер лжи и обмана – полная аллюзия на Сатану) пытается перетащить на Темную Сторону молодого Люка Скайуокера. Он почти преуспевает, провоцируя сражение между Люком и его отцом, могущественным военачальником Империи Дартом Вейдером (который сам является «падшим ангелом» – он был добрым джедаем Энакином Скайуокером, но перешел сторону зла, подвергнувшись влиянию Палпатина).

В последний момент, когда Люк уже победил отца, и ему остается лишь нанести последний удар, чтобы завершить «темную» инициацию, он отказывается это делать и складывает оружие, чем вызывает гнев Палпатина. Император начинает пытать молодого джедая практически до смерти, но от этого зрелища у Дарта Вейдера просыпаются отцовские чувства и он сбрасывает Сатану Палпатина в пропасть, сам получая смертельное ранение, после чего умирает на руках сына.

Эта история – и про борьбу с искушением, и про самопожертвование, и про искупление и прощение. То, чему нас всех учит православная вера, не так ли?

Можно приводить еще много примеров, но не хочу грузить подробностями. Мне кажется, что сказанного уже достаточно для того, чтобы признать «Югракон» и ему подобные события крайне важными и полезными с точки зрения трансляции традиционных ценностей в молодежной среде. Поэтому нужно развивать и поддерживать такие инициативы.

P.S. А если серьезно, то очень надеюсь, что когда-нибудь наши соотечественники осознают, что жизнь, любовь, сострадание, самопожертвование, прощение – это не то, что придумали в России, посему это вроде как присуще только нашей стране. Это – универсальные и общечеловеческие ценности, в рамках которых живут все цивилизованные люди.