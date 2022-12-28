В Сургуте представители управляющих компаний рассказывают о масштабных претензиях налоговиков

Одна из самых обсуждаемых и критикуемых сфер деятельности – работа управляющих компаний. Невозможно перечислить количество претензий горожан по этому поводу. Но еще менее возможно представить ситуацию, когда УК исчезли, и жилым фондом никто не управляет и никто его не обслуживает. Есть немалый шанс, что мы такие случаи в Сургуте увидим в ближайшее время, и они будут не единичными.

Не так давно неожиданно для многих начались проблемы у УК «ДЕЗ ЦЖР». Пошли панические слухи, что компания может оставить множество домов без управления – и это зимой! Тогда все смогли разрулить. А сейчас всплывают подробности, с которыми хочу с вами поделиться.

Насколько мне стало известно, ситуация развивалась следующим образом. Рассказывают, что налоговая проверка УК «ДЕЗ ЦЖР» выявила некие нарушения, якобы компания недоплатила в казну довольно серьезную сумму, так как неправильно применила одну из льгот по налогообложению. Далее все по плану – арест счетов и банкротство. Но на этом дело не завершилось.

Как рассказывают представители управляющих компаний, налоговая инспекция, «окрыленная» успехом с «ДЕЗ ЦЖР», решила пойти дальше – и предъявила похожие требования ко всем игрокам рынка управляющих компаний. Вызвала их руководство к себе и предложила добровольно оплатить то, что они, по мнению налоговиков, «должны».

Проблема в том, что это произошло в зимнее время. Представьте себе, что случится, если сейчас будет запущена цепочка банкротств УК по примеру «ДЕЗ ЦЖР»? В этом случае город рискует просто остаться без коммунального обслуживания жилого фонда, что означает полноценный кризис, который будет заметен даже на федеральном уровне. Я уж молчу о возможной панике среди населения и необходимости окружной и городской власти срочно разруливать эту ситуацию. Кому это нужно?

По этому поводу есть несколько вопросов. Если ситуация действительно выглядит так, как о ней говорят представители рынка управляющих компаний, то как так случилось, что на протяжении многих лет никаких особых претензий к УК у налоговиков не было, а тут они внезапно обострились? Не странно ли это? Или, может, раньше претензии были, но на них по каким-то причинам закрывали глаза? Ведь не может быть так, что десять лет все в порядке, а на одиннадцатый год сразу все УК допустили какие-то страшные нарушения?

В конце концов, почему налоговики не проработали этот вопрос с коммунальщиками? Ведь можно заметить какое-то нарушение и сразу провести консультации, чтобы не доводить дело до банкротства и масштабных налоговых претензий? Ведь помогать налогоплательщику – одна из обязанностей ФНС. Еще раз повторю – десять лет все было нормально, а теперь нарушения обнаружились одновременно и сразу у всех участников рынка. Это очень странная ситуация.