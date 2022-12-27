В маленькой мастерской главного художника Сургутской филармонии рождаются большие шедевры

Помните здание ДК «Энергетик», а ныне Сургутской филармонии в 90-е годы? Фасад пестрил концертными афишами с лицами звёзд эстрады, написанными художниками от руки. В масштабе 10:1 со склеенных листов фанеры улыбались поклонникам Ирина Аллегрова, группа «На-На», Филипп Киркоров. Сегодня входную группу филармонии украшают современные мультимедийные экраны, но и у художников работы немало. Заглянем к ним в мастерскую?

Мастерская Инны Адольфовны Пановой – самое сокрытое от глаз гостей филармонии пространство – цокольный этаж. Он ассоциируется у нас со сказочным подземельем, где после бережной огранки золотыми руками хозяйки волшебной кладовой появляются настоящие шедевры декораторского искусства.

Или же сказочную избушку Зимы, ведь перед Новым годом здесь идёт заготовка гигантских снежинок.

Инструмент, который чаще всего оказывается в руках главного художника Сургутской филармонии, — резак. За 31 год служения искусству в учреждениях культуры Сургута Инна Адольфовна научилась владеть резаком так же виртуозно, как виолончелист смычком. А еще, конечно, кистью и ножницами, клеевым пистолетом и плоскогубцами, а иногда и шуруповертом… творчество главного художника многогранно и непредсказуемо.

«Это в 80-ые больше писали лозунги и рисовали плакаты, портреты… Ленина могли нарисовать закрытыми глазами, - вспоминает Инна. – Когда только-только на экраны вышел советский фильм «Д’Артаньян и три мушкетёра», рисовали актрису Алфёрову, сыгравшую Констанцию, но только в роли девушки – строителя коммунизма на стенде соцобязательств. А сейчас «рисует» по большей части техника: в программе создаём эскиз, принтер-плоттер распечатывает».

Инна скромничает, а мы понимаем, что без специалиста компьютер – это бездушная машина. А в руках мастера из безликих полотен пластика и плёнки рождаются яркие декорации к детским программам, сценическое оформление к праздникам, фирменный стиль и свойственная сцене атмосфера эпицентра событий.

Как шагнёшь за порог — всюду у Инны не иней, а обрезки и заготовки. Главный художник Сургутской филармонии очень требовательна к мелким деталям. Её снежинки ажурные и воздушные, узоры не повторяются. Но особенная страсть, признаётся Инна, у неё к электрике в декорациях. В 14 лет будущий главный художник филармонии собрала свой первый радиоприёмник. Дни, поведённые в радиокружке, не прошли даром: оформительские решения Инны Адольфовны зачастую дополнены подсветкой. Впрочем, Инна уверена, что перебарщивать с декорациями не стоит, особенно, если на сцене целый коллектив. Например, когда Симфонический оркестр исполнял программу современных композиторов, то по замыслу художественного руководителя был создан на сцене интерьер в стиле лофт: максимально убрав одежду сцены и обнажив инженерные конструкции закулисья, выделили цветовой подсветкой кирпичную кадку стен. Эксперименты и нестандартные идеи Инну Адольфовну не пугают, скорее, бодрят. Но всё-таки чаще пожелания руководства и заказчиков классические, соответствующие тематике назначенного мероприятия и канонам. Как правило, это объёмные фрагменты - люстры, арки и колонны - которые собираются в единую конструкцию подобно огромным деталям пазла.

Но есть и нестандартные задачи, которые Инна Адольфовна смело берётся воплощать. Например, по задумке руководителя Симфонического оркестра Сургутской филармонии Михаила Леонтьева художники изготовили настоящую ветровую машину, шумовой музыкальный инструмент «эолифон». Музыканты использовали её на премьере программы «Симфонические странствия 21 века» для создания эффекта шума ветра. Получился эксклюзивный инструмент, который, возможно, ещё не раз «выстрелит» на сцене.

Художественная мастерская в филармонии расположена в самом скрытом от глаз посетителей месте – на цокольном этаже, и размеры ее небольшие. Поэтому на вопрос «Чего вам больше всего не хватает?» Инна отвечает: «Площади». Вернее, помещения с большим дверным проёмом и не меньшими возможностями хранить готовые декорации. А ещё не хватает рабочих рук. Например, рук реквизитора, бутафора, изготовителя декораций. Оказывается, и такие штучные специалисты нужны в храме музыки.

Кто знает, может быть, возможности мультимедиа однажды окончательно вытеснят из оформительского искусства картон, фанеру, пластики, баннеры, не говоря уже о кистях и гуаши. Но при любом сбое в программе и сбое электричества все экраны и слайды потухнут без следа... А выполненные художником работы будут бережно хранить историю их создания для потомков.