Какие последствия будут у закона об усложнении работы удаленщиков из других стран

Поговорим об инициативах. В частности, об инициативе Госдумы по поднятию ставки по НДФЛ для уехавших и работающих удаленно. К чему это приведет?

1. К тому, что такого рода сотрудники будут работать в серую. То есть с зарплаты отвратительных личностей, посмевших покинуть пределы нашей необъятной, таки будет, к примеру, взиматься повышенная ставка налога – 30%. Но взиматься она будет с копеечной зарплаты. А основные деньги будут уходить в серую. Итог: резкое возрастание затрат и рисков бизнеса. Более того, вполне возможно закрытие части бизнесов, которые не смогут выдержать дополнительного повышения уровня затрат.

2. Итогом подобного экзерсиса станет уменьшение собираемости налогов и сокращение налоговой базы.

3. Отдельные компании будут вынуждены переводить бизнес за границу и, опять же, в России их станет меньше, а экономики Грузии, Армении, Турции, Казахстана и прочих дружественных стран получат дополнительную порцию позитива. Время заниматься благотворительностью?

4. В ряде компаний (возможно) будет принято решение, во избежание головной боли руководителей, действительно уволить специалистов на удаленке. Однако самый большой вопрос – как при текущем диком дефиците качественных специалистов найти им замену? Или придется брать кого-то менее качественного? К примеру, России необходимо в экстренном порядке произвести замену импортного софта на отечественный. Кто это будет в таком случае делать? А.С.Пушкин? Или специалисты из Госдумы?

5. Уход ряда компаний из России спровоцирует дополнительный рост безработицы, что сегодня совершенно не является большим счастьем для страны.

6. Уверенность в том, что на место уехавших можно будет нанять оставшихся в стране специалистов, весьма спорна. Если, к примеру, уникальной квалификации IT-специалист или бизнес-аналитик работает на удаленке, то чаще всего быстро найти ему замену или просто трудно, или почти невозможно. Значит, компания будет вынуждена или работать с ним в серую, или закрыть то или иное направление. Кто от этого выиграет? Уж точно не российский бизнес.

7. Теперь разберем понятие «уехавший». Уехавший – это что? К примеру, на лечение. Например, сейчас выяснится, что все так или иначе уехавшие решили поправить здоровье. И вообще, как отделить благородно уехавших на лечение или в командировку по необходимости бизнеса от коварно убежавших? Кто этим будет заниматься?

8. Для налоговых НЕрезидентов уже все законодательно оформлено. То есть, если новое законодательство просто будет перекладывать данную головную боль с налоговой на работодателя, ничем хорошим для бюджета это, опять же, не кончится. Налоговая база и объем НДФЛ еще сократится. А эффект? Воспитательный? Боюсь, он будет скорее со знаком минус.

Подвожу итог. Эта замечательная и, разумеется, составленная по просьбе трудящихся инициатива в итоге приведет лишь к отрицательным последствиям как для собираемости налогов, так и в целом для бизнеса в стране.

Если же основная задача носит воспитательный характер – так лучше давайте подумаем о том, как улучшить условия веления бизнеса в стране. Чтобы, к примеру, наоборот иностранные специалисты валом валили в Россию. Примет ли Госдума в итоге такой закон? Вполне возможно. Однако, опять же, без очень скрупулезно продуманной системы инструкций ничего толком работать не будет. Когда все эти инструкции налоговой будут полностью проработаны, возможно, уже и потребности в данном законе будет немного.

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