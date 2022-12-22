В испытывающей дефицит гуманизма России не убивать бродячих животных, а содержать их – неожиданное решение

Наблюдаю за дискуссией на тему бюджетных трат, которые муниципалитеты несут на содержание выловленных с улиц бродячих животных. Мол, у нас на детские сады и школы не хватает, пенсии нищенские, а мы тут на собак да кошек десятки миллионов рублей «сливаем». Два слова об этом.

Первое. Конечно, это вечный спор, который в Сургуте некогда имел парадигму «у нас в школах туалеты не все отремонтированы, а вы … (тут следует вставить любую трату из городского бюджета)». Безусловно, плохие туалеты и низкие пенсии – это проблемы, которые следует решать. Но это не отменяет необходимости заниматься и другими проблемами.

Второе. Не устаю напоминать максиму – уровень цивилизованности общества определяется отношением к самым незащищенным членам его членам. Поэтому я регулярно пишу о том, что России требуется гуманизация всей уголовно-исполнительной системы – так как из людей чуть ли не самыми незащищенными у нас остаются те, кто был осужден и попал в систему ФСИН. Даже там есть некоторые подвижки, но серьезно с этим разбираться мы будем, видимо, немного позже.

Но кроме людей есть и животные. И тут я скорее похвалю наши власти за нынешний подход – не столько за гуманизм, сколько за движение в эту сторону. Содержание животных в приютах, особенно, муниципальных – та еще история с точки зрения условий. Но это лучше, чем просто их убивать, потому как единственное, что нельзя исправить – это смерть. Сегодня собаку поймали и засунули в клетку, где у нее будет еда и базовое обслуживание, но не будет свободы и полноценного комфортного существования. Но завтра ее может забрать новый хозяин, и это уже шанс.

Тем более, что у нас довольно мощные движения зоозащитников, которые делают свою огромную часть работы – просвещение, подготовка к сложностям, связанным с владением животным, внушение людям ответственного отношения к тем, кого они могут приручить. Эта работа на долгие годы, если не десятилетия, но она идет. Без нее имело бы куда меньше смысла создание приютов, которые, по сути, стали бы просто концлагерями для дожития бродячих животных за бюджетный счет.

Считаю, что базово движение идет в правильном направлении. Впереди еще куча сложнейшей работы, которая потребует некоторой трансформации общества, и это время обязательно наступит. Но особенно сейчас, когда, скажем мягко, с гуманизацией в России большие проблемы, сохранять человечное отношение к животным – это сродни подвига.