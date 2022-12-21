16+
Логотип Сиапресс
USD  69,0037   EUR  73,3389  

Новости

Больше новостей
Вам хватает денег на празднование Нового года?
Комментировать
0
Больше опросов

​До Нового года чуть больше недели. Что нужно за это время успеть сделать предпринимателям

Семь дел, которые бизнесменам надо успеть сделать до Нового года

​До Нового года чуть больше недели. Что нужно за это время успеть сделать предпринимателям
Фото из социальных сетей автора

В предновогодней суматохе легко забыть о важных вещах. Ведь на то он и Новый год, чтобы думать обо всем на свете сразу. Однако есть то, что может выбить из постпраздничного состояния. Поэтому давайте вспомним семь важных дел, которые предпринимателю необходимо сделать за оставшуюся неделю с небольшим до мандариново-игристой новогодней ночи.

Итак.

Первое

Определиться с системой налогообложения, которую вы хотите применять в следующем году. У вас еще есть время для того, чтобы поменять объект налогообложения, если вы применяете упрощенную систему налогообложения, или перейти на УСН с общей системы налогообложения или обратно. Конечно, это можно сделать еще и 9 января, однако вы уверены, что вспомните об этом в первый рабочий день после длинных праздников?

Второе

Заплатить зарплату сотрудникам за декабрь (если срок выплаты выпадает на 1-8 января) и страховые взносы. Лучше перечислить страховые взносы 25-26 декабря, а то там, за Новым годом, нас ждет ЕНС и ЕНП. Если вы зарплату планируете выплатить в последний рабочий день месяца, то сделайте в декабре выплату 30 декабря, а НДФЛ перечислите 9 января.

Третье

Раскидать авансы, чтобы воспользоваться возможностью принять НДС с аванса, уплаченного поставщику. Конечно, важно перед этим убедиться в том, что договор, заключенный с поставщиком, содержит упоминание об авансе за отгружаемый товар/оказываемые услуги. Упрощенцам в этой связи тоже есть, чем заняться: если перечислить поставщику за поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы, то в годовом налоге можно будет эти затраты зачесть (если применяете УСН 15%).

Четвертое

Проанализировать доходы и расходы за год, чтобы осталось время для маневра с целью законной оптимизации налогов и подготовиться к уплате сумм налога на прибыль, НДС, УСН.

Пятое

Составить график отпусков на 2023 год, если не успели это сделать до 17 декабря.

Шестое

Составить план доходов и расходов на 2023 год. «Прокачать себя на следующий год, набраться сил на осуществление намеченного. Как бы ни было смешно, но хотя бы для понимания точки безубыточности это надо сделать. Я уже это сделала. А вы?

Седьмое

Подвести итоги года совместно со своими сотрудниками, поблагодарить их за хорошую работу, начислить и выдать премию по итогам работы за год. Можно выдать безналоговую материальную помощь, но она ограничена 4 000 рублей в год, чтобы не платить налоги с нее.

Оригинал


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:29, просмотров: 121, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургут передаст полномочия органов опеки и попечительства на окружной уровень 1166
  2. ​Образование и профориентация: итоги года. Ольга Кочурова // ONLINE 887
  3. ​В России выявили «самые пьющие» регионы 807
  4. Двое детей получили переломы, катаясь на санках в Сургутском районе 624
  5. ​Было ожидаемо, что к концу года рубль будет слабеть. Падение продолжится, но не катастрофично 600
  6. ​Рефинансируйте кредиты в Сургутнефтегазбанке и платите меньше! 589
  7. ​Больше возможностей с вкладом «Новый сезон» от Сургутнефтегазбанка! 585
  8. ​Сургутнефтегазбанк предоставляет широкие возможности по операциям в китайских юанях! 559
  9. Расширяйте границы с вкладом «Восточный» от Сургутнефтегазбанка! 550
  10. ​Сургутнефтегазбанк рассказывает про приложение «Банкноты Банка России» 549
  1. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 2757
  2. Из-за взрыва самогонного аппарата в сургутском доме пострадали автомобили и две квартиры 1858
  3. В Сургуте и Нижневартовске открылись новые «Фермерские островки» 1784
  4. В Сургуте выбитое после взрыва самогонного аппарата окно закрыли тепловым контуром 1665
  5. ​В Сургуте снесли популярный среди горожан овощной киоск 1664
  6. Строительство сургутской «Петрушки» снова отложили 1643
  7. Пострадавший от взрыва дом в Нижневартовске будут сносить 1582
  8. Рынок первичной недвижимости Сургута: итоги года 1553
  9. У Сургутской станции скорой медпомощи сменится главврач 1526
  10. В Нижневартовске школьники уйдут на дистанционное обучение 1518
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5805
  2. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 5197
  3. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 5192
  4. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 5007
  5. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 4970
  6. OBI уйдет из Сургута, но позже 4619
  7. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 3995
  8. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 3440
  9. ​Дисней уйдет из России окончательно 3367
  10. Жительница Нижневартовска умерла в автобусе 3053

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика