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​Графики отпусков на следующий год уже должны быть утверждены. Что нужно про них знать

Что вам нужно знать о ежегодных оплачиваемых отпусках

​Графики отпусков на следующий год уже должны быть утверждены. Что нужно про них знать
Фото pixabay.com

Остается две недели до Нового года, а это значит, что графики отпусков уже должны быть утверждены (сегодня последний день). График отпусков утверждается работодателем с учетом мнения профоргана (если он есть) не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Актуальные вопросы, связанные с графиком отпусков.

1. Должен ли работодатель при составлении графика учитывать пожелания работников?

Нет, не должен. Такая практика, безусловно, есть, но она не основана на законе, а только на лояльности работодателя. В отношении работников, которые имеют право на отпуск в любое время, работодатель ОБЯЗАН учитывать их пожелания относительно времени отпуска. Работодатель обязан также учитывать мнение профкома, если в его составе состоят более 50 процентов работников. Через профсоюз работники могут лоббировать свою позицию.⠀

2. Нужно ли вносить в график те дни отпуска, которые не были использованы в текущим году?

Да, нужно. При этом работодатель обязан будет учитывать пожелание работника, так как в случае переноса отпуска на другой срок, он определяется работодателем с учетом пожеланий работника.

3. Нужно ли вносить в график изменения, при приеме новых работников в период действия графика?

Нет, не нужно. Они идут в отпуск не по графику. Отпуск за первый год работы предоставляется авансом по истечении 6 месяцев работы на основании заявления сотрудника.

4. Можно ли перенести отпуск на другое время, если он установлен графиком?

Да, либо по соглашению сторон, либо если работнику своевременно не была произведена оплата отпуска или он не был предупрежден о времени начала отпуска. В этих случаях работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести отпуск на другой срок, согласованный с работником.

5. Можно ли отказаться от разделения отпуска на части, и требовать включить отпуск в график в полном объеме?

Да, это ваше законное право. Разделение отпуска на части возможно только по соглашению между работником и работодателем! При этом одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

6. Должен ли работодатель извещать работника об отпуске по графику?

Да, о начале отпуска должны известить под роспись не позднее чем за две недели до его начала. Если вас вовремя не известили, то вы имеете право написать заявление на перенос отпуска. В этом случае дата переноса согласуется с пожеланиями работника.

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Сегодня в 14:14, просмотров: 212, комментариев: 0
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