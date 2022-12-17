Впечатления о публичных слушаниях по генплану Сургута

Власть народа – это когда народ избирает своих представителей. Они, представители, доносят до власти народные чаянья. Судя по недавним публичным слушаниям, доносить до власти негодования жителей готовы не многие депутаты. Понять можно, народные избранники зарплаты не в думе города получают. Им семьи кормить надо, личные дела, основная работа. Но извините, зачем тогда проходили такой «конкурс» через выборы? Не понятно.

Публичные слушания по вопросу градоустройству – дело «интимное». Не всех и каждого посвящать нужно в кухню происходящего. Сделать надо так, чтобы вроде все правильно, но никто ничего не понял. К примеру, обратился предприниматель, хочет назначения земельного участка сменить. До этого времени был там автосалон, потом магазины и сейчас там они. Но все не то. Решил он «девелопером» стать. Хочет он землю под застройку одноподъездного дома. И ему ровно, что там места нет по автостоянку и жители против. Он «хочет»! И вроде все посчитал по науке, нагрузки мало на инфраструктуру, все на словах будет замечательно. Бумажки, заключения, печати и подписи. Но жители против. Они приводят веские аргументы.

Вопрос: услышит ли администрация? Мне кажется, что нет. Вдруг опять в прокуратуру пойдет, а та, увидит «нарушения» прав собственника. Что тогда?

Кстати, почему представители прокуратуры не присутствуют на публичных слушаниях? Они бы увидели, как хитро все делается. Если верить заявлениям ответственных лиц, то высокие технологии везде. Даже уборку снега можно видеть на карте города, каждую отдельную единицу техники. Но на публичных слушаниях горожане и депутаты видят только небольшой участок, где обозначен кусок земли и его инвентарный номер. Сиди и гадай, где же его местоположение в городе? Очень трудно по маленькому фрагменту определить местоположение участка. Оно и правильно с точки зрения чиновников. Меньше знаешь, меньше вопросов задают лишних и неудобных вопросов. Интересно посмотреть было, как представитель надзорного органа ориентировался бы в увиденном?

Еще один вопрос. Жители некоторых поселков, не имеют доступа к социально значимым объектам, например, просто нет у них аптеки. Плохо стало – езжай в город и покупай валидол. Не успел купить? Твои проблемы. Много нет того, что есть у других жителей города. Почему не вступится за них прокуратура? Что мешает выступить в защиту неограниченного круга лиц? Или не то? Люди должны ходить, челобитные писать, кланяться и просить? Но нарушения прав нет?

Самое интересное, на мой взгляд, было по участку Пойма 4. Это земля между ЖК «Возрождение» и Югорским трактом. Впрямую было сказано: данный участок был обещан губернатором застройщику. За то что он достроит объект с обманутыми дольщиками. Школу или детский садик там не построят. Кучу «свечек» – да! Продадут под видом «элитного». Прибыль получат немалую. Себе в убыток никто работать не будет. Но назовут красиво, «инвестиции».

Им, «инвесторам» нет дела, какая нагрузка на инфраструктуру будет. Куда пойдут учится дети, где лечится. Кто потом отвечать за все будет? Администрация города? Губернатор?! Нет! Скажут – чего молчали на публичных слушаниях? А не молчали жители и депутаты. Те, что присутствовали. А те, кто не присутствовал, значит этот вопрос им не важен. А что тогда им важно?

Про строительство новой поликлиники тоже речи не ведется. И непонятно, когда ее построят в 25 микрорайоне. Нагрузка возрастает, количество жителей увеличивается. Поликлиники нет.

Зато много рассказывается про мифических «инвесторов». Они и школы строят и спортивные сооружения. Все по концессии. Результат все прекрасно видим. Школ больше не стало. Один за одним «инвестор» отказывается от планов. На мой взгляд, просить надо у государства денег. Написать челобитную Мишустину. На школы денег даст. Не сомневаюсь. Только на типовые. Хотя что мешает сейчас строить типовые школы? Сроки согласования и строительство уменьшится. Логично было бы.

Прошедшие слушания еще раз показали, горожане душой болеют, как бы банально не звучало за свой город. А чиновникам – до одного места. Они не вечны. Успевать надо.