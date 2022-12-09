Администрация Сургута до сих пор судится с бизнесменом, который построил автосалон вместо яхт-клуба

Продолжая тему необычных решений администрации города Сургута в архитектурно-строительной сфере, а также предстоящих 14 декабря крайне важных публичных слушаний о генеральном плане города, хочется вспомнить одну историю – про знаменитый яхт-клуб. Она имеет продолжение.

Еще тогда размещение яхт-клуба в пойме Бардаковки сразу вызывало у горожан недоумение: да, исторически в 1960-1980-е годы напротив располагалась лодочная станция. Но уже в начале нулевых было понятно, что выход в акваторию реки Обь с этого участка будет невозможен из-за строящейся эстакады объездной автодороги. В итоге яхт-клуб на этом месте так и не появился, зато появился автосалон.

Кажется, ну, что тут такого? Впервые что ли в Сургуте начинают строить гаражный комплекс, а в итоге торговый центр получается? Но в данном случае ситуация несколько отличалась от типичной. Обычно соответствующие согласования и изменения категорий земель и их назначения проходят тихо и без особой огласки: ну, построилось, что построилось – не сносить же теперь? В тот раз администрация Сургута устами заместителя главы Александра Шатунова публично заявила, что будет добиваться сноса построенного автосалона, так как назначение данной земли – «рекреация», то есть зоны отдыха, оздоровления и досуга. Кстати, из-за ограничений использования, накладываемых на земли такой категории, их кадастровая стоимость значительно ниже, чем прочих категорий.

Итак, администрация Сургута отказалась принять ввод в эксплуатацию построенных сооружений. Тогда тюменский предприниматель Александр Журавель подал в суд на городскую администрацию. Казалось бы, правда за администрацией города: построенные здания очень сильно напоминали автосалоны, и очень слабо – яхт-клуб. Да и вообще: участок земли в центре города, рядом с водой, в транспортной доступности, без осложняющих благоустройство объектов – земля, которая прямо напрашивается под устройство зоны отдыха и прогулок, парка, доступную набережную, спортивные площадки. Почему и как этот участок вдруг попал под «промзоновскую» застройку ангарами? Нечестно и несправедливо.

Но спустя год Александр Шатунов признал, что «судебная ветвь власти решила, что этот объект построен абсолютно законным способом», то «остается только признать свою ошибку». И вот на этом моменте хочется остановиться поподробнее.

Правовое управление администрации г. Сургута проиграло суды против Александра Журавеля.

Какая картина складывается в голове обывателя, когда он слышит эту фразу? Что администрация, как минимум, попыталась добиться правды: хотела то ли землю изъять, то ли строительство запретить, то ли заставить строить «яхт-клуб», а не автоцентр. Но аргументы предпринимателя оказались сильнее, он смог убедить суд в своей правоте.

И опять в голове обывателя возникает вопрос: как? Как такое могло произойти? Благо, что материалы судебного дела есть в сети интернет в открытом доступе, и там мы можем прочитать, что:

«… на основании распоряжения администрации от 22.05.2012 № 1349 заявителю предоставлен <…> земельный участок площадью 15 206 кв. м для строительства яхт-клуба в составе: административно-хозяйственное здание, гостевая автостоянка, стоянка водного транспорта, котельная станция, мини очистные сооружения, участок аварийно-диспетчерской службы маломерного флота».

Точка. В этом месте стоит точка.

Что в этом месте ожидает увидеть любой разумный человек?

Запятую!

Запятую, после которой должно быть прописано что-то вроде «…согласно утвержденного плана застройки территории со следующими характеристиками возводимых объектов…» Можно ли предположить, что в администрации Сургута сидят настолько некомпетентные люди, которые не предвидели возможных последствий столь неконкретного «технического задания»? Очень сомневаюсь.

Куда больше это похоже на заранее запланированную «мину», которая потом благополучно сработала. Суды проигрывались потому, что Александр Журавель смог доказать: вот стоянка для авто, вот причальчик для лодочки – и пусть бросит в меня камень тот, кто скажет, что это не соответствует прописанному в договоре!

Наверное, администрация могла использовать какие-то козыри. Но по каким-то причинам решила их не применять: например, на судебное заседание в арбитражном суде ХМАО 01 июня 2015 г. юристы со стороны муниципалитета не явились вовсе.

А по последним поданным искам от 22.04.2022 и 05.05.2022 о нецелевом использовании земельных участков, возможно, нехотя поданным под давлением Росреестра, создается впечатление, что юристы администрации всячески затягивают дело и согласовывают переносы рассмотрения. Возможно, потому, что этот вопрос может отпасть «сам собой». Если на публичных слушаниях по корректировке генплана Сургута будет согласовано изменение категории участка под «яхт-клубом» с рекреационной зоны на общественно-деловую. Фактически, легализуя находящийся там автосалон.

Вот и выходит, что суды вроде и идут, но юристы администрации их проигрывают, и затем абсолютно честно заявляют: «ну, не шмогла я, не шмогла» – суд постановил, что «все по закону». Как в прошлый раз. Расходимся, товарищи.

Кстати, а что с яхт-клубом в итоге?

А все хорошо. Стоит яхт-клуб. И по документам как яхт-клуб проходит. И территории эти, которые занимает он, – территории яхт-клуба, «земли рекреации». Зона отдыха горожан, понимаешь. А если посмотреть на кадастровую стоимость этих участков – так вообще удивительно. Они на текущий момент стоят примерно как трёхкомнатная квартира в хорошем доме.

Буквально через дорогу (Югорский тракт) – земли под многоэтажную застройку «Сибпромстроя». Там похожие по площади участки в 3,5-4 раза дороже.

Кстати, непонятно, почему собственник за прошедшие годы не удосужился изменить категорию земель, и поднимает вопрос только сейчас? Возможно, дело в налогообложении: чем дороже стоит земля по кадастру, тем больше за неё приходится налог платить. А зачем платить, если можно не платить. Это не «уклонение от налогов», это «оптимизация налогообложения».

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Итого. 14 декабря состоятся общественные слушания по поводу перевода земель этого участка из категории «Р» (рекреация) в категорию «ОД» (общественно-деловая зона).

По их итогам возможны два варианта:

1) Если «общественность» согласует изменение категории земли, ее кадастровая стоимость автоматически увеличится примерно в четыре раза. Но при этом вопрос нецелевого использования отпадет сам собой.

2) Если же изменение статуса земли согласовано не будет, дело зайдет на новый виток судебных разбирательств. Землю вряд ли изымут, но предпринимателя, возможно, обяжут построить второй причальчик для лодок, поставить на берегу два фонарика и скамейку.

Вы спросите, о чем же в итоге эта заметка?

Нет, не только об яхт-клубе. Она о юристах городской администрации и принципах работы власти в целом. И о том, что на общественные слушания стоит иногда сходить.