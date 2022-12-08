Реакция властей Югры на поножовщину в школе Нижневартовска удивительно адекватна

Продолжаю следовать принципу «критиковать власть там, где она заслуживает критики и хвалить там, где заслуживает похвалы». Сегодня меня порадовала реакция департамента образования Югры на инцидент в нижневартовской школе, где подросток несколько раз пырнул ножом сверстника.

Надо сказать, что у российской власти давно готов полный арсенал действий на такие случаи. Самое первое, еще до заведения уголовного дела – срочно найти у школьника-агрессора какие-нибудь компьютерные игры и обвинить во всем их. Затем придумать какое-нибудь странное правило, типа полного досмотра каждого входящего в школу существа любого пола и возраста на предмет холодного или «горячего» оружия. Ну и потом уже провести какую-нибудь акцию с креативным названием, типа «Ходим в школу безопасно», отчитаться и забыть.

Но решение окружных властей меня поразило в хорошем смысле – они срочно вводят раздел, где можно дать сигнал о травле (если угодно, буллинге) в конкретной школе и классе. Цитата директора департамента образования Алексея Дренина: «Контролировать ситуацию в каждом отдельном классе невозможно, если нет социальной реакции. Поэтому принято решение о создании специальной вкладки в личных кабинетах детей и родителей, и они смогут сообщать о буллинге, минуя школьных специалистов, которым могут не доверять».

Опять же – не будем сильно торопиться с выводами и говорить «гоп», так как самого прыжка пока нет. Есть движение в правильную сторону – создание институции, которая должна помочь в борьбе со школьной травлей и, как следствие, снизить шансы на открытое применение насилия (апогей которых – печально известные «шутинги»). Мы не знаем, как система сработает дальше, и сработает ли вообще, но отметить сам по себе шаг в правильном направлении стоит.

Наше общество в целом переживает крайне эмоционально напряженное время, это отражается и на детях. Если удастся выработать инструментарий, который позволит попавшим под прессинг или просто в какую-то длящуюся неприятную ситуацию детям почувствовать, что они не одни, и есть к кому обратиться, и помощь будет – это будет локальный прорыв. Могу только пожелать удачи в выработке этого инструментария.