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​В Сургуте – рекордный 40-миллиардный бюджет. Как повлиять на его распределение и расходование

Почему важно ходить на публичные слушания о бюджете Сургута

​В Сургуте – рекордный 40-миллиардный бюджет. Как повлиять на его распределение и расходование
Фото предоставлено автором

Новый год на носу, а это значит, что принимается новый бюджет города. Многие уже слышали про наш рекорд – 40 миллиардов рублей! Сумма внушительная, но сразу же встает вопрос: «Откуда деньги, Зин?», и еще более важный: «На, что тратить будем?» А если еще немного подумать и проявить гражданскую активность, то всплывет и третий вопрос: «Как я могу на бюджет повлиять?». На все эти вопросы я отвечал в прошлом году, за 5 минут все объяснил, посмотреть можно здесь.

Теперь давайте про 2023 год. Бюджет будет принимать дума города Сургута в конце декабря, а до этого времени сургутяне могут оценить проект, разработанный администрацией города, и внести свои предложения. Вот как можно это сделать:

1. Красочную презентацию «Бюджет для граждан» можно посмотреть здесь (кстати, хочу выразить благодарность Администрации за стремление представить информацию о бюджете в доступном и приятном для восприятия виде) Или, если вы продвинутый пользователь Excel и можете в числа, то оцените полную версию проекта бюджета.

2. 6 декабря в 18:00 прийти в зал заседаний думы города Сургута (ул. Восход, 4), на публичные слушания и высказать свое мнение и предложения. Важно – если планируете выступить с речью, об этом нужно заранее уведомить организаторов. При себе иметь паспорт.

3. Все ваши предложения попадут в протокол публичных слушаний, а, значит, на стол главы города и депутатов.

Почему это важно? Я не буду в очередной раз высокопарно апеллировать к чувству гражданской сознательности, ответственному отношению к городу и желанию сделать его лучше для наших детей. Поделюсь своей вполне конкретной и практической мотивацией, почему я приду на слушания не как депутат, а как обычный сургутянин. В первую очередь, меня будет интересовать ситуация с проездом Мунарева.

С 1989 года я живу 25-м микрорайоне, который строился на моих глазах, и, в общем, стал комфортным и благоустроенным. Кроме одной улицы – проезда Мунарева. Получилась этакая капсула времени – здесь все так же, как в конце 80-х. Грунтовая дорога, утопающая в лужах и сугробах, и все это в центре застроенного микрорайона. И ладно бы улица была тупиковой и никому не была нужна, но нет – по ней ежедневно тысячи сургутян попадают в свои дома, ходят сдавать анализы в поликлинику, посещают отдел полиции, банки и магазины.

И все это названо в честь почетного жителя и бывшего мэра города Сургута Петра Алексеевича Мунарева. Может, это фишка такая? Сохранить улицу Мунарева в том виде, в котором она была при Петре Алексеевиче, для потомков, музей под открытым небом? Да, но нет. Просто каждый раз, когда речь заходила про благоустройство этой улицы, находились объекты поважнее, так и живем уже более 30 лет.

В прошлом году дело сдвинулось с мертвой точки, пожелания жителей были услышаны администрацией и думой, в бюджет были включены расходы на проектирование улицы (в 2022 году) и строительно-монтажные работы (в 2023 и 2024 годах). Проектирование улицы должно скоро завершиться, но вот выделение средств на строительные работы в проекте бюджета сдвинулось на 2024-2025 гг. На слушаниях необходимо понять причину переноса сроков и довести до руководства информацию о важности этого объекта для всех жителей Восточного жилого района. Чем больше жителей будут поднимать этот вопрос и транслировать свои пожелания власти, тем быстрее на проезде Мунаерева появится асфальт.

Уверен, каждый может найти для себя мотивацию принять участие в слушаниях, будь то улица, сквер, школа, городской праздник или оплата проезда в общественном транспорте. Главное – любить свой город и участвовать в его жизни. Жду всех на «публичке»!


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Сегодня в 13:14, просмотров: 89, комментариев: 0
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