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​Один в тайге не воин

Музыкальный спектакль «Путь Олоко» Сургутской филармонии покорил публику масштабом и музыкой

​Один в тайге не воин
Фото: Е.Швецов

Сделано в Сургуте. Под таким знаком качества, подобно эксклюзивным продуктам, заготовленным из сибирских дикоросов, можно представлять и новый творческий продукт Сургутской филармонии — музыкальный спектакль для всей семьи «Путь Олоко». В рамках X Международного фестиваля искусств «60 параллель» сургутской публике представили премьеру со множеством действующих лиц. В постановке задействованы 250 артистов, в том числе симфонического оркестра, хоровой капеллы «Светилен», воспитанников хореографической школы №1, актеров из театров «Петрушка» и «Гротеск».

Это первый спектакль цикла просветительских программ MOROSHKA на основе фольклорных жанров финно-угорской группы народов. Проект организован региональной общественной организацией «Филармоническое общество Югры» и поддержан департаментом культуры ХМАО-Югры.

«Путь Олоко» — авторская история по мотивам хантыйского и мансийского эпоса, рассказанная языком современной музыки и возможностей мультимедиа, в живом исполнении артистов. Идея Якова Черняка представить такой мюзикл пришлась по душе музыканту и сценаристу Ольге Егоровой. Участница программы «Новые имена», профессиональная домристка и мандолинистка, композитор, артистка нескольких эстрадных музыкальных групп за годы творческой деятельности в столице и за рубежом не охладела к культурному достоянию югорской земли, с которым познакомилась, живя в Сургуте.

— Предложение Якова Семёновича я восприняла сразу с воодушевлением, как типичный творческий человек, который подобного ещё не делал, но сразу спрашивает: «Какой дедлайн?!» К тому моменту у меня было уже скопилось много музыки, которую я посвятила Югре, и предложение поработать над музыкальным спектаклем попало на благодатную почву. Поддержка департамента культуры позволила все наши задумки и желания осуществить. Мы не претендовали на «фейерверки и Бродвей», но без оказанного кредита доверия столь яркой постановки бы не получилось», — поделилась автор сценария спектакля и композитор Ольга Егорова.

Финансовая поддержка округа позволила придать музыкальному событию театральности: великолепные костюмы дизайнера Анны Чиняевой, тексты поэта Алины Ренжиной, профессиональный грим Виолетты Кнауб, эклектичный видеоряд Алексея Егорова. Наиважнейшую роль в достижении успеха сыграли люди, которые смогли передать искру и организовать множество артистов в совместное действо. Это директор «Детской хореографической школы №1», Валентина Видина, хореограф-постановщик Елена Конышева, этномузыколог и артистка Сургутской филармонии Кристина Руденченко, художественный руководитель хоровой капеллы «Светилен» Елена Пахнюк, хормейстер Алёна Загроцкая, главный дирижёр симфонического оркестра Сургутской филармонии Станислав Дятлов и сама Ольга Егорова, которая выступила также художником-постановщиком.

В роли хантыйского юноши Олоко выступил учащийся Сургутского естественно-научного лицея Глеб Дзюба, которого команда филармонии подготовила к профессиональному выступлению на большой сцене. Артистке театра актёра и куклы «Петрушка» Анне Чертовиковой, исполнившей роль Лули, к публике не привыкать, а вот петь пришлось впервые. Как и сходу полюбившемуся зрителям персонажу Вороне, представленному артистом театра «Гротеск с Георгием Зыряновым».

Чтобы добиться совершенства, профессиональные певцы хоровой капеллы «Светилен» организовали для ребят серию уроков по вокалу. Множество репетиций провели и юные танцоры, для которых стены Сургутской филармонии стали практически родными. Совмещая подготовку к премьере и учёбу, ребята ответственно выполнили все задумки режиссёра и были особо отмечены старшими коллегами по сцене и публикой.

«Сургутской филармонии, как и всем нашим учреждениям культуры, любые проекты по плечу, поскольку их реализуют большие профессионалы и вовлечены очень творческие люди, — отметила замглавы Сургута Анна Томазова. – Сегодняшний спектакль восхищает тем, что наряду с профессиональными артистами на сцене с полной отдачей выступают учащиеся наших хореографических школ. То, как принимал зал, как живо реагировали юные зрители на юмор, на красоту на сцене, как поддерживали сверстников, как раз подтверждает, что проект успешный. Для детей это пример того, что стать участником уникального проекта совершенно реально. Бурные аплодисменты публики, искренняя благодарность артистам – это свидетельство того, что многолетние проекты Сургутской филармонии успешно формируют настоящих ценителей искусства».

Получив мощную рефлексию публики, особо отметившим новизну музыкального материала и сходство с диснеевскими сценариями, организаторы уже задумываются о возможности показа спектакля «Путь Олоко» в следующем году.


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Сегодня в 11:54, просмотров: 49, комментариев: 0
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