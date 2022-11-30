Продать сургутское «Агентство воздушных сообщений» ради денег на ремонт офиса – сомнительное решение

Не знаю, как вы, а я совершенно не удивился новости о том, что переезд части сургутских чиновников в офисы на Маяковского, 15, слегка задерживается – чуть ли не до осени 2024 года. Далеко не в первый раз в истории города возникает ситуация, когда по мере пути расходы на ремонт / достройку / наведение порядка в здании, которое предназначено для нужд администрации города, возрастают кратно, а сроки увеличиваются соответственно. Меня другое беспокоит.

«Первый этап реализации – продажа посредством проведения аукциона нежилого здания по улице Островского, 14/1 общей площадью 2 767 квадратных метров. А также продажа пакета акций АО «Агентства воздушных сообщений» для того, чтобы найти финансирование на проведение ремонта здания Маяковского, 15», – цитата по замдиректора департамента имущественных и земельных отношений Сергею Алексееву.

Если сургутская администрация планирует продать кому-то «Агентство воздушных сообщений», вся суть которого – в просторном помещении в центре города, и это будет сделано ради ремонта в каком-то офисе – боюсь, это может принести значительно больше вреда, чем пользы. По двум причинам.

Первая. В этом случае город совершенно точно не применит довольно крутое помещение «Агентства» на проспекте Ленина на что-то крутое. А вариантов, что можно сделать в этой точке, если она будет в муниципальной собственности и с должным подходом к управлению – масса. Соберите местную молодежь и дайте ей часов пять на мозговые штурмы в группах, и вы получите такую массу идей на эту тему, что зашатаетесь. Я не строю иллюзий относительно того, как власть в принципе управляется со своими ресурсами. Но по поводу того, какой бизнес, в конечном счете, получит во владение этот актив, и как с ним управится, у меня иллюзий еще меньше.

Отсюда вторая причина. Приватизация с высокой долей вероятности приведет к использованию этого пространства в сугубо бизнес-целях, которые дадут сургутянам какой-то сервис (например, там может оказаться банк или магазин), но не яркий социальный или культурный эффект. Захочет ли городская власть продавать «АВС» на таких условиях, чтобы в знаковом и историческом помещении в центре города появилось нечто бизнесовое в крутом и необычном формате, повышающем качество жизни сургутян – мы не знаем. Сможет ли городская власть это сделать, даже если захочет – мы не знаем тем более.

В общем, есть поводы для беспокойства. Главное – чтобы сейчас решение не было принято быстро и необратимо, как это случилось с ж/д вокзалом.