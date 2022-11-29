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​Красиво у нас зимой. Но кто-нибудь понял, что за символ украшает елку напротив администрации?

Сургут зимой преображается, хотя новогодний символизм не всегда понятен

​Красиво у нас зимой. Но кто-нибудь понял, что за символ украшает елку напротив администрации?
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Зима в России – чертовски хорошее время!

Город преображается. Красивые огоньки, фигурки. Поднимают настроение у горожан. Красота не везде, но на все и денег не хватит. Тут из «главного окна» рабочего кабинета видно красоту. Елка наряжается. Красивая.

И венчает ее. Что вы думали? Звезда красная? Или «макушка» виде пирамидки, круглой, но блестящей и очень красивой. Как венец на свадебном плате. Нет! Не угадали. Нечто непонятное, о четырех концах фигура! Не звезда, хотя чем она помешала кому? Красная звезда – красиво очень. И преемственность, детство вспомнишь свое. Рассказы взрослых. Как хороводы водили. Забавы разные. Интересно слушать было. Символ силы духа, народного единения, преемственности поколений.

А это что? На Вифлеемскую звезду явно не тянет. Рождественскую звезду еще можно понять. Рождество – праздник, и в советское время он был. И отмечали его, и не гонял никто. А это что? Какой такой смысл сакральный несет?! Ну не хотите красную звезды – так простую круглую макушку разноцветную поставьте. Толь чтобы «радуги» не было.

При этом зима явно будет снежная, что и хорошо. Народ на лыжах в Подмосковье начал перемещаться, достал из шкафов шубы, дубленки и пуховики, обмотался колючими шерстяными шарфами, надвинул поглубже теплые шапки, влез в меховые сапоги, угги, валенки и прочие средства зимней ходьбы. Ну, и про варежки и шерстяные перчатки забывать не стоит. Чай, Гольфстрим к нам в отечественные моря не затекает – он больше европейцев греет. При этом свет в домах есть, вода и канализация есть, газоснабжение есть (если газопровод дотянут, и разводка по домам проложена). Жить можно, невзирая ни на какие холода.

Скоро Новый год придет, а там и все прочие, расположенные рядом праздники.


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Сегодня в 12:22, просмотров: 269, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:44
Интересно, что по этому поводу скажет Илья Варламов? «Его мнение очень важно для нас».

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