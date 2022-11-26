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​Посмотрите на правительство Московской области – оно просто спустило на места ограничение на этажность домов. И всё

Ограничить высотность новых жилых домов можно элементарно

​Посмотрите на правительство Московской области – оно просто спустило на места ограничение на этажность домов. И всё
Фото siapress.ru

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал материал, посвященный ограничению этажности в разных городах России. Приводим его мнение.

В вопросах установления предельной этажности жилой застройки существует правовая коллизия в распределении компетенции между РФ, субъектами федерации и органами местного самоуправления. Поэтому, видимо Наталья Комарова, посчитала, что устанавливать предельную этажность в районах жилой застройки города Сургута – это компетенция муниципальной администрации. Так ли это? Необходимо тщательно разобраться.

Во-первых, никто не отменял региональные нормативы градостроительного проектирования (НГП), которые должен разрабатываться и утверждаться субъектами федерации. В региональных НГП должны указываться многие параметры, в том числе и предельная этажность жилой застройки в городах и поселках Югры. Есть ли такой документ, регламентирующий нормативы регионального градостроительства? Не знаю. Наверное, есть.

В Московской области они есть, и губернатор Воробьев неоднократно предпринимал попытки установить предельную этажность жилой застройки в городах своего субъекта федерации. Даже в 2012 году попытался ограничить строительство жилья 9 этажами. И не без оснований, ибо в городах Московской области объем жилищного строительства в иные годы достигал 7 млн квадратных метров, что составляло 10 процентов от объема жилищного строительства в целом по РФ. А социальная инфраструктура катастрофически отставала.

Так вот, в постановлении правительства Московской области от 17 августа 2015 года №713/30 (с изменениями от 26 июля 2022 года) «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования» в Московской области установлена предельная этажность жилой застройки. Установлена она в зависимости от численности населения городов и их исторического бэкграунда. В частности, для крупных городов области с численностью населения более 100 тыс. чел. (Мытищи, Химки, Красногорск, Балашиха и др.) – 17 этажей, в городах 50-100 тыс. человек – 9 этажей, в городах с историческим наследием – 4-7 этажей.

Муниципалитеты Московской области получили документ к исполнению. И, руководствуясь региональными нормативами градостроительного проектирования, тупо ограничивают застройщиков в предельной этажности. Конечно, некоторые девелоперы остались недовольны, ибо хотели построить на выделенных участках жилые дома с этажностью 34-45. И даже обращались в суды, ссылаясь на неправомерность ограничения этажности, подвергая сомнению компетенцию региональных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных правительством Московской области.

Однако в результате суды общей юрисдикции, арбитражные суды и ВС РФ признал законность компетенции регионального правительства Московской области утверждать НГП, в том числе, устанавливать предельную этажность жилых домов в городах региона. И все.


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Сегодня в 18:22, просмотров: 37, комментариев: 0
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