Парламентские органы власти эффективны, просто их нужно правильно готовить

Рад, что тема о культуре налогоплательщика и необходимости контролировать расходы бюджета, который формируется из наших налогов, находит отклик среди читателей. Хочу развить один из тезисов, который упомянул наш постоянный комментатор Александр Коновалов – про слабые возможности депутатского корпуса, что не позволяет обычным людям при помощи эффективного представительства влиять на решения власти.

Соглашусь с этим суждением и внесу несколько предложений. Разумеется, они воплотятся в реальность не завтра и не послезавтра, но чуть позже нам все равно придется обдумывать модернизацию муниципального уровня власти, есть смысл подумать об этом слегка заранее.

Первое. На более чем 400-тысячный Сургут 25 депутатов – это очень, очень мало. Судите сами. Нынешняя конфигурация думы у нас существует с четвертого созыва, впервые она была избрана в 2006 году. Тогда население города было 290 тысяч человек. Сейчас их на 100 с лишним тысяч больше. А депутатов как было 25, так и остается. Это неправильно. С учетом перемен, можно перенарезать округа и накинуть еще с десяток новых – и это будет хоть сколько-нибудь адекватно.

Второе. Как бы это ни было непопулярно, но я выступаю как минимум за увеличение числа оплачиваемых депутатских мест. Как максимум – чтобы весь корпус парламентариев после выборов уходил с основной работы и полностью посвящал себя деятельности в думе, получая достойную зарплату.

Да, бюджету нужно будет выделить на это энное количество десятков миллионов рублей в год. Но это нормальная плата за то, что в городе появится настоящий представительный орган, где люди работают и осознают свою ответственность, а не относятся к представительским функциям как к остаточному явлению своей жизни. Более того, это даже окупиться может – если депутаты, теперь уже обладающие большим количеством времени, например, полноценно погрузятся в расходы бюджета и найдут там какие-нибудь бессмысленные или откровенно тупые или вообще полукоррупционные траты.

Приятным побочным эффектом может стать осознание избирателями, что вообще-то они работу своих представителей оплачивают. А значит – можно и спросить за выполнение обязанностей. Конечно, и сейчас можно спросить, но мера ответственности все же иная.

Третье. Думе нужно возвращать постоянно отбираемые полномочия, в частности – по распоряжению землей и имуществом, а также по утверждению градостроительной документации. Много раз говорил: ползучая передача всего, что только можно, от представительной / законодательной власти к исполнительной – большая ошибка. Это действительно повышает скорость принятия некоторых решений, но несоразмерно подрывает их качество, что потенциально опасно собственно для руководящих чиновников. Потому что без оглядки и внешнего контроля можно доуправляться до таких инициатив, итогом которых станет недовольная толпа под окнами администрации.

Четвертое. Это уже совсем не дело местной власти, но зафиксировать нужно – допуск кандидатов до выборов нужно максимально либерализовать. Отменить все эти креативные нормы и правила, единственный смысл которых – не подпустить неудобного власти кандидата на пушечный выстрел даже к улице, где стоит местный избирком.

Итого. Нам предстоит очень долгий и тяжелый путь к осознанию того, насколько эффективны могут быть парламентские органы власти, просто если подойти к ним с нужного края. Пока государственная политика по дискредитации депутатов как класса дает прекрасные плоды, но вечно это продолжаться не будет.