В Сургуте вроде огромный бюджет, но куда он весь расходуется

Нам с каждого утюга говорят: бюджет города большой как никогда! И называют цифры с большим количеством нулей. Впечатляет. Причем чем дольше говорят – тем больше верят горожане. Проблема в том, что с таким бюджетом в городе делается не очень много, люди справедливо начинают возмущаться. Куда, мол, деваете денежки?

Ларчик открывается просто: приходишь на общественные слушания по бюджету, и тут выясняется, что 90 процентов бюджета – защищенные статьи. Самые большие траты на образование и далее по убыванию. Диву даешься. Вроде столько денег уходит – а школ так и не хватает.

В конце начинается самое интересное – как распределяют «реальный бюджет», те самые оставшиеся 10 процентов. Их можно направить на разные полезности. Даже на «пряники» дать. Купить лояльность СМИ. Тем же НКО дать немного, чтобы громко не возмущались. На все не хватает. Но хоть понемножку, да всем.

Вот есть собаки бездомные. Их на городской бюджет свалили. Одно понять не могу: если у собаки никогда не было дома, а она родилась на «воле», тогда почему она «бездомная»? Ученые провели исследование, которое показало, что собаки, живя в городской или пригородной среде, дичают. Значит это уже не «бездомные», а дикие животные. Скажете, что «бездомные» собаки живут в городе, а не дикой природе. Хорошо, тогда, к примеру, возьмем крысу. Есть домашние крысы, которых содержат люди. Для опытов или так, для души. И дикие крысы. Они живут в городе, рядом с людьми. Причем домашняя крыса, убегая из клетки и попадая в городскую среду обитания, сразу переходит в разряд диких. Почему с собаками как-то иначе? Не пойму. Да бог с ними. Собаки из бюджета тоже свой кусок отъедают. Много, не много, а 2 процента по прошлому году. Или 1/3 от суммы, выделенной на ремонт городских школ.

То же самое и с теми «дополнительными» пол миллиардами, о которых говорят все СМИ.

Они пойдут туда, куда не надо. Это «целевые» деньги. На тот же мост, до которого горожанам нет дела – пробки с одной стороны города в другую переместятся. Или «кампус». Один уже построили, правда, не в прямом смысле, тоже подходящий под определение – Станция юных натуралистов. Теперь деньги на ее разбор искать надо. Или охранять пожизненно. Памятник амбициям. То же самое будет и НТЦ. Голову когда включаешь, понимаешь, что учится там будет не более 10 процентов от всех выпускников города, а от округа и того меньше. А остальные где?

Говорить надо правду. Если не стыдно, тогда можно оставить как есть. И слушать упреки горожан, причем справедливые. Куда деваете наши деньги?