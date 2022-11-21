Платить налоги нужно. Равно как и спрашивать за их использование

Два наблюдения последних дней.

1. Сургутская ФНС примерно за 10 дней до завершения кампании по сбору имущественных налогов отчиталась – жители нашего города на тот момент заплатили только треть суммы (примерно 340 млн из выставленного к оплате миллиарда).

2. Представители сургутской власти посетовали на вандалов, которые меньше чем за сутки начали разрисовывать только что смонтированную остановку на улице Энергетиков. Муниципальные служащие взывали к сознательности земляков – все-таки любое городское имущество это наша общая собственность, купленная на деньги бюджета, то есть – прямые или косвенные налоги граждан.

Мне кажется, эти две новости имеют четкую взаимосвязь. Культура налогоплательщика – это важная и обоюдоострая штуковина. С одной стороны, она подразумевает ответственное отношение граждан к своим обязанностям, типа уплаты налогов, а также понимания того, что условная лавочка у подъезда или остановка у дома – это в том числе и твои деньги. Так что ломать ее или пройти мимо молодчиков, которые там что-нибудь крушат – абсолютно нерационально.

Наверное, любой власти хотелось бы жить с гражданами, которые вовремя платят налоги и в целом проявляют сознательность по всем направлениям. И вот тут в игру вступает обратная сторона медали – такие граждане, если уж они где-то появились, будут осознание своей ответственности перед государством и обществом сочетать с определенным набором требований. В частности, человеку будет интересно – а как там моими налогами распоряжаются? Что делают? Как делают? Почему принимают такие решения, а не другие? И почему качество исполнения вот такое, а не лучше?

Ну а для того, чтобы люди не бегали табунами в органы местной власти с этими запросами, существует такая штука, как представительная власть. Проще говоря – люди выбирают себе депутатов, которые за них бегают и задают вопросы относительно того, как тратятся бюджетные (народные) деньги, и не только.

Теперь задайте себе вопрос: можете ли вы сказать, что у вас есть вот такой парламентарий во власти, который хоть в какой-то степени отражает ваши представления о прекрасном, а также достаточно строго спрашивает с местной администрации за использование ваших денег? Если ваш ответ «да» – вы либо большой везунчик, либо живете в какой-то другой стране (одно другому не мешает). Заподозрю, что, скорее всего, ваш ответ будет отрицательным.

Вот и выходит интересная ситуация. Российская власть хочет, чтобы люди платили налоги вовремя и в полном объеме как ответственные граждане. Но при этом не хочет, чтобы они вели себя как ответственные граждане в других вопросах, которые, в частности, могут касаться желания принять участие в выработке важных решений, а также претензий к власти за ее работу, и даже (какой ужас) пожеланий эту власть сменить в случае ее неэффективности.

Просто напомню, что одним из важных лозунгов войны за независимость США от Британской империи был «No taxation without representation», или «Нет налогообложению без представительства».

Вместо вывода. Разумеется, я сам в первый же день после получения уведомления об имущественном налоге все заплатил, и всем соотечественникам того же желаю. Но, сказав А, следует говорить и Б – спрашивать, спрашивать и спрашивать за то, как и на что эти налоги тратятся. Тогда заживем.