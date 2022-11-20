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​Не прелесть ли?

Представьте низкоэтажные кварталы Сургута из подобных коттеджей в окружении сосен

​Не прелесть ли?
Фото Telegram-канала Мудрый Строитель

Наткнулся на это: экспериментальный индивидуальный дом из сборного железобетона, разработанный ленинградскими архитекторами аж в 1961 году (возможно, даже проектировщиками ЛенЗНИИЭП, сургутский филиал которого со временем превратился в самостоятельный проектный Западно-Сибирский зональный научно-исследовательский институт проектирования, выходцем из него, кстати, является заместитель директора департамента архитектуры и строительства Сургута Алексей Усов).

Ну не прелесть ли? Я даже подумал, что, если однажды представится случай, закажу аналогичный проект для себя – уж больно он хорош, эргономический и футуристичен. И бюджетный, полагаю.

Представьте низкоэтажные кварталы Сургута из подобных коттеджей, в окружении сосен…

Не хотел бы наш ДАиГ поэкспериментировать с чем-то подобным?

Кстати, не повод ли сургутской власти вернуть переформатированный архитектурный конкурс-выставку? Раз в год проводить фестиваль (конкурс) проектов: индивидуальное жилье, жилые многоквартирные дома, жилищные комплексы, общественная архитектора и прочие номинации?

Если бы такой фестиваль архитектуры проходил в Сургуте, и на нем выставлялся этот проект ленинградцев, я б за него однозначно проголосовал.


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Сегодня в 20:28, просмотров: 214, комментариев: 0
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