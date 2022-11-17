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​Вот я заплачу имущественные налоги – а как их потратят?

Вопросы о том, как власть в Сургуте распоряжается нашими налогами

​Вот я заплачу имущественные налоги – а как их потратят?
Фото siapress.ru

Скоро настанет 1 декабря. Чем оно примечательно? Не угадаете. До этого дня надо заплатить имущественные налоги. Налоги платишь, не бузишь, воровать не мешаешь? Живи, сопи в семь дырок. Нет? Извини, не обижайся. И ведь везде так, в прочих странах с демократической системой. Так что мы не хуже и не лучше других. Хотя упущенных возможностей столько... Что большинство и делает. Не хочу молчать. Хочу слово молвить.

С каждого «утюга» вещают: 1 декабря последний срок уплаты налогов. Дальше будем пени вешать и взыскивать. Заплатить вроде как надо. Хорошо, заплатил. Они в казну города поступили, часть в казну округа. Потом мои же налоги, округ «возвращает» в качестве не важно чего. Но может дать, а может и не дать. Пряник своего рода. Правильный градоначальник – держи поддержку в полном объеме. А если своенравный или непокорный – то могут и не дать вообще.

Ну да ладно. Карма такая. Деньги поступают в казну обезличенные. «Мы их потратим...» и перечень того, куда «они» хотят. Причем декларировать можно что угодно. Слова. На деле, все видят сами.

Что меня лично не устраивает:

1. На содержание «собачек» – 60 миллионов целковых рублей или больше в год, на 500 особей. Выходит, «собачники» – наше все! И наши депутаты покорно выделяют деньги из налога который обязан каждый заплатить. Сижу, размышляю – если животное родилось и живет на улице, не имея хозяина, значит оно дикое. Есть «домашние», за которыми заботятся хозяева и живут они с ним. И дикие. Те что «сами по себе». Вот надо определить – в городе стаями какие собаки бродят? Если они имеют «хозяина» – то на какой бюджет содержать их? Разве не нарушения закона содержать чужое имущество за счет бюджета?! Вопрос к соответствующим органам. И в силу 144 – 145 УПК РФ надо провести проверку.

2. Много денег город тратит на «красоту» в городе. Газоны, деревья. Очень нужное на самом деле дело. Но отдельные городские жители ставят своих «коней» на газоны, разрушают их. Потом опять же из бюджета берем деньги и восстанавливаем. Взыскать нельзя эти расходы с нарушителей? Или так и будем тратить каждый год на одно и то же место?

3. Меня не устраивает, как относятся не лично к моей персоне, а к 2/3 жителей города. Тем, что пешком передвигается по городу. Тротуары. Да, они самые. Приоритет у нас – дороги. Видно невооруженным взглядом. Дороги все «песком» посыпаны. Вдруг машина «поскользнется» и упадет? Кошмар, что будет! А человек? Упал и что с того? Под ноги смотреть надо! Не в телефон смотреть, а на дорогу! Смешно? Но это реальность. Город за «мои» налоги заботится в первую очередь не обо мне, о тех, кто водит авто.

4. И самый больной вопрос: где и что построено за налоги для владельцев водно-моторной технике? Для машин – видим: дороги ремонтируют, стоянки делают. Не в желаемом количестве, но делают. А «лодочникам» что? Кукиш под нос? И до 2030 года ничего не планируют… Это как понять? Кто поможет восстановить справедливость и вступится за «лодочников»?

Список не окончательный, это что на языке у меня. Скоро с бюджета города уберут, вернее город должен передать школы в округ. Высвободиться много денег. Куда их направят? Или они вместе с образовательными учреждениями «уйдут» в округ? Бюджет «похудеет»?

Не молчать надо, а выражать свою гражданскую позицию – открыто! Так и сделал!


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Сегодня в 18:45, просмотров: 165, комментариев: 0
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