Экономика России все больше погружается в кризис. Что делать

В начале прошлой недели были представлены итоги опроса среди предпринимателей по теме влияния санкций и мобилизации, проведенного аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Они отразили ряд проблем, которые сейчас волнуют бизнес в текущих, далеких от простых, экономических условиях.

1. К достаточно часто встречающимся трудностям, с которыми сталкивается бизнес еще с начала пандемии и которые сохраняются до сих пор, можно отнести кассовые разрывы при расчетах и дефицит оборотных средств (29 процентов респондентов отмечают это в первую очередь), нарушение цепочек поставок (26,5 процента жалоб).

2. Большие трудности для предпринимателей создает низкий спрос на продукцию и услуги на внутреннем рынке (64 процента жалоб от респондентов).

3. С 1 квартала текущего года у ряда предприятий сильно ощущается дефицит кадров. Каждый третий предприниматель отмечает, что с началом мобилизации этот вопрос стал ощущаться гораздо острее.

4. Также порядка 19 процентов опрошенных предпринимателей отмечают сложности с осуществлением импортных поставок.

Почти 34 процента компаний оценивают свое положение как «серьезный спад» или «кризис», 30 процентов говорит о контролируемом снижении, а еще 6 процентов респондентов уже сейчас всерьез взвешивают все «за» и «против» в вопросе закрытия бизнеса. Учитывая это, логично выглядит вопрос, а какие меры поддержки уже предложены или еще можно предложить предпринимателям?

1. Мораторий на проведение проверок. Предприниматели считают это решение наиболее эффективным, его отмечают 52 процентов респондентов.

2. Льготные кредиты для ключевых компаний в отраслях и предприятий из МСП. Почти четверть респондентов отмечает важность этой помощи бизнесу.

3. Снижение ставок упрощенного и имущественного налога в регионах.

4. Временное снижение социальных взносов до 15 процентов.

5. Приостановка ввода новых требований по маркировке товаров.

Помимо предложенных бизнесом вариантов помощи, также мы считаем целесообразным предложить обсуждавшиеся на Столыпинском клубе меры поддержки экономики. Считаем, что необходимо провести более серьезные изменения, которые позволят выправить ситуацию в отечественной экономике:

1. Необходимо вернуть рабочую силу, ученых и предпринимателей из зарубежья. В последние кварталы произошел очень серьезный отток «мозгов» и капитала из страны из-за страха перед неопределенностью; от этого пострадали многие отрасли экономики. Если этот огромный потенциал развития останется вне пределов страны, это приведет к серьезному будущему сокращению ВВП, поскольку уехало много талантливых людей. Восполнение таких кадров – дело времени.

Достаточно вспомнить, что при проведении индустриализации в конце 20-х – начале 30-х годов прошлого века было привлечено огромное количество иностранных специалистов, что позволило Советскому Союзу подняться. Но этот процесс затянулся на годы.

2. Также помочь предпринимателям может дерегуляция бизнеса и отмена уголовной ответственности за большинство экономических преступлений, отмена пеней по налогам и соцвзносам, а также возможность отложить выплату штрафов по административной ответственности для предпринимателей.

3. Главное – важно забыть о мобилизационной экономике. Это отпугивает бизнес, приводит к закрытию компаний (а зачастую к релокации). В предстоящие кварталы можно ожидать еще большее снижение показателей ВВП, а также роста безработицы. Но переход к мобилизационной экономике не только вреден, но и не является необходимым условием. В США во время Второй мировой войны была проведена либерализация экономики, разработана система государственных закупок (начиная от зажигалок и одежды, заканчивая автомобилями), бизнесу были предложены стимулы для его поддержки.

Вместо вывода. На сегодняшний день уже предложен ряд вариантов поддержки для бизнеса. Впрочем, еще есть довольно много сложностей и моментов, которые необходимо улучшить. Сейчас важно перестроить мышление и вместо «затягивания гаек и поясов» нужно предоставить больше стимулов бизнесу.

Давайте переходить от государственной экономики к политике свободного рынка и поддержки бизнеса. Предприятия смогут создавать рабочие места, организовывать технологическое производство и поддерживать, в конечном итоге, национальную экономику и науку.

Говоря простыми словами, от «кнута» важно перейти к «прянику».

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