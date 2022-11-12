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​Лучшие фильмы об аферах и обманах в финансах и политике

ТОП-10 кино о финансовых аферах и аферистах

​Лучшие фильмы об аферах и обманах в финансах и политике
Фото из социальных сетей автора

В последние дни в СМИ было несколько новостей о раскрытии схем, связанных с уходом от налогов, махинациях с ценами и прочими «темными» делами. Вот подборка кино о финансовых мошенничествах.

1. Блеф (1976). Фильм, который неизменно был популярен в советском прокате. Полное название – «Блеф, история надувательств и мошенников». В планы финансовой акулы вмешался простой аферист (Челентано). Смотрите внимательно, чтобы успеть за фокусами, розыгрышами, нюансами покера, тонкой игрой и быстрой жестикуляцией итальянских актеров. 16+

2. Афера Томаса Крауна (1999). Миллиардер Томас Краун (его играет Пирс Броснан, известный по роли Джеймса Бонда), пресыщенный финансист, похищает из крупного музея картину Моне стоимостью в $100 млн. Кэтрин Бэннинг – следователь страховой компании, должна поймать его... Особенность ограбления в том, что оно совершено из «чистой любви» к искусству. Динамичное кино с неожиданной концовкой. 16+

3. Будучи там (1979). Необычный фильм по одноименной книге. Если вам нравится фильм «Плутовство», то должен понравиться и этот. Простой и спокойный садовник благодаря стечению обстоятельств становится аферистом по неволе, а точнее советником богатых и влиятельных людей. Как ему это удалось? Он ведь всего лишь хорошо ориентировался в телепередачах. 16+

4. Золото (2016). Реальная история финансовой аферы. МакКонахи ищет золото в индонезийских джунглях (актер преобразился в стиле Кристиана Бейла, которому также предлагали главную роль). Событиях, которые лежат в основе фильма в начале 90-х обрушили фондовую биржу Торонто. Time посвятил событию обложку с заголовком Gold’s Fools. Будет интересен, в первую очередь, поклонникам «Волка с Уолл-стрит», финансистам и бизнесменам, но не только конечно. 12+

5. Афера (1973). В основе фильма – книга Дэвида У. Морера «Большой жулик» (1940). У этого фильма 7 премий Оскар. Квинтэссенция кино о финансовых надувательствах. В жанре также сняты такие фильмы как «11 друзей Оушена», «Ограбление по-итальянски». 6+

6. Поймай меня, если сможешь (2002). Фильм про виртуозного афериста, мастера перевоплощения. Самое интересное – кем он стал в итоге… но обойдемся без спойлеров. Основан на реальных событиях. Хрестоматийный пример, изучается на юридических факультетах. 16+

7. Волк с Уолл-стрит (2013). Фильм снят по мотивам книги мемуаров брокера Джордана Белфорта, осужденного за мошенничества, связанные с манипуляцией рынком ценных бумаг. Ди Каприо удалось даже слишком ярко показать жизнь афериста, с эксцентричными выходками, развратом и наркотиками. История Белфорта также рассказывается в фильме «Бойлерная» (2000). 18+

8. Отчаянные аферистки (2021). Недавний, не слишком известный фильм, также основанный на реальных событиях (хотя в реальности было все не совсем так). Две домохозяйки придумали схему со скидочными купонами гипермаркетов, открывшую им красивую жизнь. Познавательное кино про штаты с типичным американским юмором. 16+

9. Уолл-стрит (1987). Классика кино о фондовом рынке. Финансовый аферист Гекко в исполнении Майкла Дугласа – один из богатейших вымышленных персонажей по версии Forbes. Его история цитируется в других фильмах. Также есть сиквел «Уолл-стрит 2. Деньги не спят». 16+

10. Плутовство (1997), или «Хвост виляет собакой». Кино для лучшего понимания «больших игр». Оригинальная комедия про переключение внимание общественности от одних проблем на другие. Хорошо показывает суть политтехнологий. 16+

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